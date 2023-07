Media: Real ma już kandydata na następcę Ancelottiego. Można się zdziwić

Carlo Ancelotti ma umowę z Realem Madryt do 30 czerwca 2024 roku i prawdopodobnie wypełni ją do końca. Od pracy nie odpocznie, bo już 1 lipca oficjalnie zostanie selekcjonerem reprezentacji Brazylii. Informację o przyszłości Włocha przekazał prezes Brazylijskiej Konfederacji Piłki Nożnej Ednaldo Rodrigues. Oznacza to, że władze Realu muszą już poszukiwać zastępcy dla uznanego szkoleniowca i intensywnie pomyśleć nad przyszłością klubu. Zdaniem mediów, Florentino Perez wytypował już poważnego kandydata.

Real Madryt ma już następcę dla Carlo Ancelottiego? Niedawno miał objąć PSG

Niemiecki TZ.de informuje, że głównym kandydatem do objęcia Realu Madryt przed sezonem 2024/25 jest Julian Nagelsmann. Niemiec pozostaje bez pracy od marca 2023, kiedy to został zwolniony z Bayernu Monachium. Bawarczyków poprowadził w 84 meczach, w których notował średnio 2,31 punktu na mecz. Z zespołem wygrał mistrzostwo Niemiec w sezonie 21/22 i dwukrotnie Superpuchar Niemiec, a także przyczynił się do triumfu ligowego w minionych rozgrywkach.

Niemiec najwyraźniej nie śpieszył się do ponownego podjęcia pracy i czeka na znakomitą ofertę. Media łączyły go z objęciem Paris Saint-Germain, które finalnie zatrudniło Luisa Enrique. Strony miały jednak nie dojść do porozumienia i Nagelsmann nadal czeka na powrót na ławkę trenerską.

Warsztat, który Nagelsmann pokazywał w RB Lipsk i Bayernie Monachium pozwala wierzyć, że podołałby prowadzeniu Realu. Do tego dochodzą jednak kwestie pozasportowe. Podczas jego pracy w stolicy Bawarii media informowały, że Niemiec kompletnie nie radzi sobie z szatnią napakowaną gwiazdami. Ponadto do mediów wychodziły poufne informacje, które sam miał przekazywać swojej partnerce, pracującej wówczas w "Bildzie". W Madrycie spotkałby się z jeszcze większą presją i gwiazdami w szatni, co mogłoby być dla niego problemem.

Florentino Perez ma jeszcze prawie 12 miesięcy na podjęcie decyzji o zastępstwie dla Ancelottiego. Media wskazywały, że kolejnym kandydatem do objęcia tej posady jest były zawodnik ekipy z Madrytu - Xabi Alonso. Były pomocnik pracuje obecnie w Bayerze Leverkusen.