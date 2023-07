Napisali o Robercie Lewandowskim. To musi go boleć. "Sportowa tragedia"

Za Robertem Lewandowskim pierwszy sezon w barwach FC Barcelony. Był to dobry czas dla polskiego napastnika. Wraz z kolegami z drużyny wywalczył 27. w historii klubu mistrzostwo Hiszpanii, a sam został królem strzelców ligi i zdobył trofeum Pichichiego. Nieco gorzej było w europejskich pucharach - Katalończycy szybko pożegnali się z Ligą Mistrzów i Ligą Europy (odpadli już w 1/16 finału). Mimo to ostatnie 12 miesięcy Lewandowski zaliczy do udanych.

Robert Lewandowski oceniony. Dosadnie. "Tragedia"

Po zakończeniu rozgrywek przyszedł czas na podsumowania. Portal Goal.com przygotował ranking zawodników, należących według autorów do "klasy światowej". "Zdecydowaliśmy się więc stworzyć listę 25 piłkarzy najlepszych z najlepszych, którzy utrzymują wspaniałe wyniki przez dłuższy czas" - czytamy.

Wybrali najlepszych napastników świata. Lewandowski wyprzedzony przez czterech

W zestawieniu nie zabrakło Roberta Lewandowskiego. Polak został doceniony przez dziennikarzy odpowiedzialnych za stworzenie listy. Napisano jednak o pewnej "sportowej tragedii" w odniesieniu do kapitana naszej reprezentacji. "Fakt, że Polak nie ma w swojej kolekcji Złotej Piłki, to sportowa tragedia" - czytamy.

"Wciąż jednak ma na koncie inne wyróżnienia indywidualne i klubowe trofea, podobnie jak w pełni zasłużoną reputację jednego z najlepszych napastników w historii tego sportu" - dodano.

Autorzy zwrócili także uwagę na jedną statystykę. "W ośmiu sezonach w barwach Bayernu Monachium, Lewandowski tylko raz nie zdołał strzelić 40 lub ponad 40 goli, a mimo to i tak zanotował wówczas 25 bramek w debiutanckim sezonie" - napisano na portalu.

25 piłkarzy "klasy światowej" na liście. Robert Lewandowski obok wielkich nazwisk

Obok Roberta Lewandowskiego do piłkarzy "klasy światowej" portal Goal.com zaliczył również: Alissona Beckera (Liverpool), Karima Benzemę (Al-Ittihad), Casemiro (Manchester United), Thibauta Courtoisa (Real Madryt), Kevina De Bruyne (Manchester City), Rubena Diasa (Manchester City), Edersona (Manchester City), Ilkaya Guendogana (FC Barcelona), Erlinga Haalanda (Manchester City), Achrafa Hakimiego (Paris Saint-Germain), Harry'ego Kane'a (Tottenham), Joshuę Kimmicha (Bayern Monachium), Toniego Kroosa (Real Madryt), Mike'a Maignana (AC Milan), Marquinhosa (Paris Saint-Germain), Kyliana Mbappe (Paris Saint-Germain), Leo Messiego (Inter Miami), Lukę Modricia (Real Madryt), Pedriego (FC Barcelona), Rodriego (Manchester City), Mohameda Salaha (Liverpool), Bernando Silvę (Manchester City), Virgila van Dijka (Liverpool) oraz Viniciusa Juniora (Real Madryt).