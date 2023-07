Wybrali najlepszych napastników świata. Lewandowski wyprzedzony przez czterech

Robert Lewandowski nie jest już tak ceniony jak przed laty. W ostatnim plebiscycie "Marki" na 100 najlepszych piłkarzy świata Polak znalazł się dopiero na 11. miejscu. W wielu innych zestawieniach notorycznie przegrywa walkę o miano najlepszego napastnika z Erlingiem Haalandem. Podobnie było w przypadku rankingu FC100, organizowanego przez redakcję ESPN. Problem w tym, że głosujący znaleźli jeszcze trzech lepszych graczy na tej pozycji.

REKLAMA

Zobacz wideo

Robert Lewandowski znów pominięty. Podium najlepszych napastników nie dla niego

W głosowaniu wzięło udział 50 dziennikarzy, pracujących dla ESPN w różnych krajach świata. Ich zadaniem było wybrać najlepszego piłkarza na każdej z pozycji na podstawie obecnej formy oraz występów w całym sezonie 2022/23. Na podstawie ich wyborów powstało dziewięć list z wyróżnionymi piłkarzami i jedna z rankingiem najlepszych trenerów.

Messi wskazał gwiazdę, która błyśnie w przyszłości. "Jest bestią"

Na liście dziesięciu najlepszych napastników nie mogło zabraknąć Roberta Lewandowskiego. Co by nie mówić, kapitan reprezentacji Polski to wciąż klasa sama w sobie. Ubiegły sezon zakończył z 33 golami i ośmioma asystami w barwach FC Barcelony, zdobył mistrzostwo i koronę króla strzelców ligi hiszpańskiej. Osiągnięcia te wystarczyły jednak do zajęcia zaledwie piątego miejsca. Zwyciężył, co nie jest wielkim zaskoczeniem, Erling Haaland. Lepsi od Lewandowskiego okazali się jeszcze Karim Benzema, Harry Kane i Victor Osimhen.

Nagły zwrot. Klub z Ligi Mistrzów nie rezygnuje z Polaka. "Mają na niego plan"

ESPN wybrało najlepszych piłkarzy świata. Oto wyniki głosowania

Głosujący wciąż cenią sobie umiejętności 34-latka, ale o jego niższej pozycji zadecydował spadek formy, widoczny zwłaszcza po mundialu w Katarze. - Napastnik Barcelony może być już kilka lat po okresie najlepszej formy, jak pokazała druga połowa sezonu, ale wciąż jest bezwzględnym napastnikiem w polu karnym i świetnie utrzymywać piłkę i rozwijać akcję wokół niego. Skreślanie go w tym momencie wydaje się głupie - czytamy w uzasadnieniu.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Na innych pozycjach ESPN za najlepszych graczy uznało: Thibaut Courtois (bramkarz), Achrafa Hakimiego (prawy obrońca), Rubena Diasa (środkowy obrońca), Alphonso Daviesa (lewy obrońca), Jude'a Bellinghama (defensywny pomocnik), Kevina De Bruyne (ofensywny pomocnik), Bukayo Sakę (skrzydłowy) i Kyliana Mbappe (cofnięty napastnik). Najlepszym trenerem został zaś Pep Guardiola.

Lista 10 najlepszych napastników świata wg ESPN: