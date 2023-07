Real Madryt dopina transfer za 20 mln euro. Fabrizio Romano potwierdza

Real Madryt przyzwyczaił nas do znacznie mniejszej aktywności transferowej, tymczasem w letnim oknie wydali już ponad sto milionów euro. Znaczną tego część stanowi sprowadzenie Jude Bellinghama, środkowego pomocnika Borussii Dortmund, który kosztował 103 miliony euro. Oprócz niego do stolicy Hiszpanii trafili również Fran Garcia z Rayo Vallecano oraz Joselu z Espanyolu.

REKLAMA

Zobacz wideo "W tej chwili moja technika mocno kuleje". Kamil Stoch po zajęciu 29. miejsca na Wielkiej Krokwi

Real dopina transfer młodej gwiazdy. Ubiegł Barcelonę

Florentino Perez wciąż zastanawia się jak rozwiązać problem napastnika, wraz z odejściem Karima Benzemy, ale w międzyczasie dopina transfer Ardy Gulera z Fenerbahce. Ja podaje Fabrizio Romano, kwota oferowana przez Real wynosi 20 milionów euro, więc jest o dwa i pół miliona wyższa od kwoty odstępnego. Zawodnik od kilku dni był łączony z FC Barceloną, lecz wygląda na to, że włączenie się do gry "Królewskich" sprawi, że 18-latek przeniesie się właśnie tam. Tego pewne są tureckie źródła.

Barcelona finalizuje kolejny transfer. Negocjacje na finiszu. ESPN potwierdza

Arda Guler to największy talent tureckiego futbolu, który mimo młodego wieku w listopadzie zeszłego roku zadebiutował w dorosłej reprezentacji kraju, mimo że rok wcześniej grał w kadrze U-17. Stylem gry jest porównywany do Mesuta Ozila, gdyż podobnie jak były piłkarz Realu Madryt, występuje na pozycji dziesiątki. 18-latek od dwóch sezonów występuje w pierwszej drużynie Fenerbahce. W poprzednich rozgrywkach w 20 meczach strzelił 4 gole i zanotował tyle samo asyst, lecz podstawowym zawodnikiem stał się dopiero w drugiej części sezonu.

"Here we go!". Lewandowski będzie miał rywala. Barcelona dopięła wymarzony transfer

W Madrycie będzie miał się od kogo uczyć, gdyż w zespole na przyszłe dwanaście miesięcy pozostają weterani - Luka Modrić oraz Toni Kroos, a w zespole są już młodzi Eduardo Camavinga, Aurelin Tchouameni czy Federico Valverde, dołączył do nich Jude Bellingham. Guler jest najbardziej ofensywnym pomocnikiem z nich i może występować również w linii ataku, ale dodając do tego jeszcze Daniego Ceballasa, który przedłużył kontrakt oraz Brahim Diaza, wracającego z wypożyczenia, Carlo Ancelotti ma do dyspozycji potężną drugą linię.