Barcelona finalizuje kolejny transfer. Negocjacje na finiszu. ESPN potwierdza

Letnie okienko transferowe trwa w najlepsze. FC Barcelona chce ponownie sięgnąć w nadchodzącym sezonie po mistrzostwo Hiszpanii, a ponadto chciałaby zdecydowanie lepiej zaprezentować się w europejskich pucharach. Mają w tym pomóc transfery, których dokonano w ostatnich tygodniach. Okazuje się jednak, że to nie koniec, ponieważ lada dzień zespół może wzmocnić jeszcze jeden piłkarz.

Od kilku tygodni wiadomo, że kontrakt z mistrzem Hiszpanii podpisał Ilkay Guendogan. Już niedługo klub powinien ogłosić też podpisanie umowy z Inigo Martinezem. Ponadto niedawno informowaliśmy o tym, że kolejny piłkarz Manchesteru City chciałby przenieść się do stolicy Katalonii, a to wcale nie musi być koniec.

Jak podaje telewizja ESPN, władze katalońskiego zespołu finalizują transfer zaledwie 18-letniego gwiazdora Realu Valladolid Ivana Fresnedy. Jeszcze kilka dni temu Fabrizio Romano pisał o tym, że duże zainteresowanie piłkarzem wyraził AC Milan. Wydaje się jednak, że FC Barcelona ma obecnie więcej argumentów, aby przekonać go do podpisania kontraktu.

Prawy obrońca wystąpił w tym sezonie w 22 meczach hiszpańskiej LaLiga, a do tego dwukrotnie zagrał w rozgrywkach Pucharu Króla. Jego kontrakt z aktualnym pracodawcą wygasa z końcem czerwca 2025 roku, ale mało co wskazuje na to, że uda mu się go wypełnić. Aby go wykupić, trzeba jednak zapłacić 20 milionów euro, ponieważ tyle wynosi jego klauzula odejścia.

Fresneda mógłby być odpowiednim kandydatem, aby obsadzić prawą stronę defensywy w zespole Xaviego, ponieważ obecnie brakuje mu tam takiego piłkarza. Pomimo powrotu z wypożyczenia Sergino Desta wydaje się, że zawodnik Valladolid miałby duże większe szanse na grę niż Amerykanin. Musiałby jednak wygrać rywalizację również z Julesem Kounde oraz Ronaldem Araujo, którzy często z konieczności występują na tej pozycji.