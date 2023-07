"Here we go!". Lewandowski będzie miał rywala. Barcelona dopięła wymarzony transfer

Robert Lewandowski w FC Barcelonie jest właściwie człowiekiem niezastąpionym. Po odejściu Memphisa Depaya w zimowym oknie transferowym został jedynym środkowym napastnikiem w kadrze klubu. Polak był zatem spokojny o miejsce w składzie, ale z drugiej strony praktycznie nie dostawał czasu na odpoczynek. Problem ten w końcu zostanie zażegnany.

Oto przyszły rywal Lewandowskiego w ataku FC Barcelony. Padło słynne: "Here we go!"

Jak zapewnia włoski dziennikarz Fabrizio Romano, FC Barcelona jest już niemal pewna sprowadzenia Vitora Roque. "Vitor Roque do Barcelony, here we go!" - ogłosił na Twitterze. "Brazylijska perełka urodzona w 2005 roku zagra dla Barcelony. Dokumenty są już gotowe! Porozumienie ustalone, a Barcelona i Athletico Paranaense sprawdzają wszystkie umowy" - dodał.

Jak się okazuje, na przyjazd nowego napastnika trzeba będzie jeszcze trochę poczekać. "Obecny plan zakłada, że Vitor dołączy do Barcelony w styczniu 2024 roku" - doprecyzował Romano. Wygląda na to, że przez następne pół roku pozycja Lewandowskiego nadal nie będzie zagrożona, chyba że dojdzie do kolejnego wzmocnienia.

Romano zdradził także, że kwota transferu wyniesie 35 milionów euro i dodatkowe 10 milionów w formie bonusów. Mistrzowie Hiszpanii mają nadzieję, że wszelkie formalności uda się załatwić jeszcze w tym tygodniu. Z kolei "Mundo Deportivo" ustaliło, że kontrakt 18-latka będzie obowiązywał aż do 2029 roku i znajdzie się w nim klauzula odstępnego w wysokości miliarda euro.

Na razie Vitor Roque wciąż pozostaje zawodnikiem Athletico Paranaense. W trwającym sezonie (w Brazylii gra się systemem wiosna-jesień) zagrał w 29 meczach, strzelił 15 goli i zanotował pięć asyst. Jego drużyna zajmuje obecnie dziewiąte miejsce w tabeli, a on sam drugie w klasyfikacji strzelców ligi brazylijskiej. Wyprzedza go jedynie Tiquinho Soares z Botafogo.