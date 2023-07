Kucharski zadrwił z Lewandowskiego i jego otoczenia. "Dali radę"

Ostatnie tygodnie były słodko-gorzkie dla Roberta Lewandowskiego. Choć zdobył z FC Barceloną mistrzostwo Hiszpanii, zostając jednocześnie królem strzelców La Liga (23 gole), to zawiódł w reprezentacji Polski. Na dodatek późno wyszedł do mediów, by wytłumaczyć blamaż z Mołdawią (2:3), za co spadła na niego fala krytyki, a wielu kibiców domagało się nawet oddania opaski kapitańskiej. Atmosfera wokół 34-latka stała się jeszcze bardziej napięta, kiedy to napastnik i jego prawnicy nakazali "prostować memy", nawiązujące do zerwania współpracy z marką Oshee.

Cezary Kucharski skrytykował obóz Lewandowskiego. "Wyczyn"

Nową twarzą przedsiębiorstwa została Iga Świątek. W związku z tym znów powrócił temat rzekomej rywalizacji Lewandowskiego z tenisistką o miano najpopularniejszego sportowca w Polsce. Powstało nawet wiele memów w tej sprawie, co nie przypadło do gustu otoczeniu zawodnika FC Barcelony.

- W odpowiedzi na pismo od prawnika p. Roberta chcielibyśmy sprostować niezgodną z prawdą informację zawartą w memach umieszczonych na naszym portalu odnośnie zerwania współpracy przez Oshee z panem Robertem Lewandowskim. Współpraca pana Roberta Lewandowskiego z Oshee wygasła i nie została przedłużona na skutek wyłącznej decyzji pana Roberta Lewandowskiego - napisano na portalu Kwejk.pl.

Do sprawy odniósł się też Cezary Kucharski. Były agent piłkarza zamieścił dość kąśliwy komentarz, po raz kolejny uderzając nie tylko w samego Lewandowskiego, ale i w jego otoczenie. W ten sposób chciał pokazać, że napastnik źle dobrał sobie współpracowników. "Zrobić z Roberta Lewandowskiego postać memiczną to jest wyczyn... Zawiślak i inni dali jednak radę. To nie ostatnie 'sukcesy' jak sądzę" - napisał Kucharski na Twitterze.

Do sprawy odniósł się też Mateusz Borek, który zdradził, że Lewandowski przebywa obecnie na wakacjach i najprawdopodobniej nie jest świadom całej afery, która rozpętała się w związku z memami.

Konflikt Kucharskiego z Lewandowskim narasta

To nie pierwszy uszczypliwy komentarz Kucharskiego pod adresem piłkarza oraz jego otoczenia. 51-latek był przez dziewięć lat agentem Lewandowskiego, ale zakończenie współpracy nie odbyło się w przyjaznych stosunkach. Obecnie obie strony spierają się w sądzie.

Zawodnik Barcelony oskarżył Kucharskiego o kierowanie gróźb karalnych i próby wymuszenia - jak przekonuje prokuratura - 20 milionów euro w zamian za milczenie o rzekomych oszustwach podatkowych Roberta i Anny Lewandowskich. W czerwcu miała odbyć się kolejna rozprawa, ale jak udało się dowiedzieć Kacprowi Sosnowskiemu ze Sport.pl, instytut wyznaczony do weryfikacji autentyczności nagrań rozmów piłkarza z agentem nie podjął się ekspertyzy. Możliwe, że do końca roku proces stanie w miejscu.