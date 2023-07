Co za przypadek. Łączenie rodzin w Realu Madryt. Szwagier zagra ze szwagrem

Joselu i Dani Carvajal - obu piłkarzy łączy coś więcej niż przynależność klubowa. Żoną byłego napastnika Espanyolu jest bowiem Melanie Canizares. Z kolei Carvajala - jej siostra bliźniaczka Daphne Canizares. Panowie są zatem szwagrami i to wyjątkowo bliskimi. Dzięki temu, że Joselu właśnie dołączył do Realu Madryt, będą również dzielić szatnię.

Połączył ich klub i... żony. Rodzinna historia w Realu Madryt

Joselu trafił na Santiago Bernabeu w ramach wypożyczenia. Jego Espanyol w minionym sezonie zajął dopiero 19. miejsce w lidze i spadł do Segunda Division. Oczywiste stało się, że trzeciego strzelca sezonu (16 bramek w lidze) i reprezentanta Hiszpanii czeka przeprowadzka. Szybko zgłosił się po niego Real, który akurat stracił Karima Benzemę, gdy ten odszedł do Al-Ittihad.

Transfer do Realu dał 33-latkowi wiele powodów do radości. Wspólna gra ze szwagrem jest jednym z nich. Piłkarz nie ukrywał tego już podczas uroczystej prezentacji. - Carvajal nie mówił o tym zbyt wiele, ale możecie sobie wyobrazić, jak podekscytowane są jego i moja żona. Dzieliliśmy szatnię 11-12 lat temu i już wtedy mieliśmy dobre relacje, a teraz są one jeszcze bliższe. Mam nadzieję, że będę mógł świętować z nim wiele sukcesów - wyznał Joselu, cytowany przez Sportsmanor.

Bliźniaczki skradły serca piłkarzom Realu. Kim są żony Joselu i Daniego Carvajala?

Nowy nabytek Realu poślubił Melanie w 2016 r. Carvajal wziął ślub z Daphne dopiero rok temu, ale w obaj piłkarze poznali swoje partnerki ponad dekadę temu. Z kolei do roku 2012 obaj byli klubowymi kolegami z drugiej drużyny Realu Madryt - RM Kastylii. Jako pierwszy opuścił ją Joselu i przeniósł się do Hoffenheim. Rok później (w 2013) również do Niemiec, tyle że do Bayeru Leverkusen, udał się Carvajal. Teraz ich kariery ponownie się przecięły.

A kim są żony obydwu piłkarzy? Melanie jest influencerką modową, której konta w mediach społecznościowych śledzą rzesze fanów. Za ro jej siostra Daphne to stewardessa, modelką, a także właścicielka firmy zajmującej się organizacją imprez Blue Weddings. Panie urodziły się na Majorce, choć mają holenderskie pochodzenie.