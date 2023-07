Manchester City szykuje hit transferowy. Idzie po gwiazdę Barcelony

Manchester City szuka tego lata dwóch środkowych pomocników, z których jeden ma zastąpić odchodzącego do FC Barcelony kapitana mistrzów Anglii Ilkaya Guendogana, a drugi wielki niewypał transferowy "The Citizens" w osobie Kalvina Phillipsa, który zupełnie nie był w stanie przekonać do siebie Pepa Guardioli.

Pierwszym transferem klubowych mistrzów Europy do środka pola został Mateo Kovacić. Doświadczony Chorwat przeniósł się na Etihad Stadium z Chelsea za około 30 milionów euro. Ale to nie koniec, bo City wciąż szukają drugiego wzmocnienia na tę pozycję.

Manchester City wciąż szuka pomocnika. Gwiazda Barcelony na celowniku

Kilka dni temu klub z Manchesteru włączył się do walki o reprezentanta Anglii Declana Rice'a z West Hamu United, ale zdążył się już z niej wycofać, nie chcą wyrównać oferty londyńskiego Arsenalu opiewającej na 100 milionów funtów + dodatkowe 5 milionów w bonusach.

Następca Guardioli ma odbudować niedawnego mistrza Anglii. Polak zachwycony

Poszukiwania trwają więc dalej, a zdaniem brytyjskiego dziennika "The Sun", Manchester City skupia teraz swoją uwagę na holenderskim pomocniku FC Barcelony - Frenkiem De Jongu.

Sprowadzenie Holendra nie będzie jednak łatwe nawet dla mistrzów Anglii, którzy z pewnością musieliby zaoferować Barcelonie ponad 100 milionów euro. Wszystko dlatego, że w ostatnim sezonie De Jong stał się bezsprzecznie kluczowym elementem w układance trenera Xaviego Hernandeza, zdobywając z Barcą mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii.

W dodatku niekoniecznie chętny do zmiany otoczenia byłby sam piłkarz. Frenkie De Jong wielokrotnie dawał do zrozumienia, że gra na Camp Nou to dla niego spełnieniem marzeń. Także wtedy, gdy rok temu starał się o niego inny klub z Manchesteru - Manchester United, a także gdy w 2019 roku Barcelona rywalizowała właśnie z City o wykupienie 26-letniego obecnie zawodnika z Ajaksu Amsterdam.

Frenkie De Jong właśnie od czterech lat jest piłkarzem FC Barcelony. W tym czasie rozegrał dla niej 183 mecze oficjalne, w których strzelił 15 goli i zaliczył 21 asyst.