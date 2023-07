Kłopoty, kłopoty Modricia. Grozi mu więzienie

Głośna sprawa rozpoczęła się sześć lat temu. Wtedy Luka Modrić wraz z Dejanem Lovrenem, kolegą z reprezentacji Chorwacji byli świadkami w sprawie afery korupcyjnej w chorwackim futbolu, a konkretnie właścicieli Dinama Zabrzeb: Zorana i Zdravko Mamicia. Część pieniędzy za sprzedanych piłkarzy miała być bowiem wynoszona z klubu i trafiać na konta właścicieli. Obaj działacze zostali skazani.

Luka Modrić może mieć poważne kłopoty

W 2018 roku Luka Modrić i Dejan Lovren zostali oskarżeni o krzywoprzysięstwo, ale sprawa została szybko umorzona. Teraz francuska agencja prasowa AFP poinformowała, że po dotarciu do nowych informacji w tej sprawie, proces został wznowiony. Miały się też pojawić kolejne dowody na to, że piłkarze dopuścili się krzywoprzysięstwa. Według dziennikarzy AFP obu reprezentantom Chorwacji grozi kara od sześciu miesięcy do nawet pięciu lat więzienia.

37-letni Luka Modrić, mimo zaawansowanego wieku, zachwyca wydolnością oraz klasą piłkarską. W poprzednim sezonie był podstawowym zawodnikiem Realu Madryt. Zagrał w 52 meczach, zdobył sześć bramek i miał sześć asyst.

Chorwat na Santiago Bernabeu trafił w 2012 roku z Tottenhamu za 35 milionów euro. W ciągu jedenastu sezonów rozegrał w Realu Madryt aż 488 meczów (37 goli i 88 asyst) i zdobył aż 23 tytuły (m.in. 5 razy wygrał Ligę Mistrzów i 3 razy La Ligę). Modrić w 2018 roku odebrał Złotą Piłkę oraz nagrodę FIFA The Best. Dla reprezentacji Chorwacji zagrał aż 166 razy, zdobył 24 gole i miał 27 asyst.

Dejan Lovren w ubiegłym sezonie grał w Zenicie Petersburg, a od stycznia tego roku w Olympique Lyon. Jego bilans w lidze francuskiej to: 17 meczów i jeden gol. W kadrze Chorwacji zagrał 78 razy i zdobył pięć bramek.