Sezon 2022/23 był dla FC Barcelony bardzo udany - Katalończycy po czterech latach odzyskali mistrzostwo Hiszpanii, a do tego dołożyli także Superpuchar kraju. Ale teraz władze Barcy muszą znów zmierzyć się z problemem, z którym walczyli już rok temu.

Zespół Barcelony przetrzebiony na stronie La Liga. Zostało 13 piłkarzy

Na oficjalnej stronie La Liga doszło do sporych zmian w kadrze Barcy. Próżno szukać tam już Sergio Busquetsa czy Jordiego Alby, którzy wraz z zakończeniem sezonu opuścili drużynę Xaviego Hernandeza.

Ale to niejedyni nieobecni. W rozpisce, która zawiera tylko 13 piłkarzy, nie ma też nowego piłkarza Barcelony Ilkaya Guendogana, a także bramkarza Inakiego Peni, obrońców Ronalda Araujo, Marcosa Alonso, Alejandro Balde oraz pomocnika Sergiego Roberto.

Z czego to wynika? Oczywiście z problemów Barcy z rejestracją zawodników. Inaki Pena, Ronald Araujo, Marcos Alonso czy Sergi Roberto w trakcie ubiegłych rozgrywek przedłużyli swoje umowy z FC Barceloną, ale klub wciąż nie może zarejestrować ich nowych umów w lidze. To samo dotyczy sprowadzonego latem Ilkaya Guendogana. Z kolei Alejandro Balde wciąż oficjalnie jest piłkarzem drugiego zespołu Barcelony - Barcelony Atletic.

To samo dotyczy także zawodników wracających z wypożyczeń, jak m.in. Clement Lenglet (ostatnio Tottenham) czy Abde (Osasuna). Wymieniona na stronie La Ligi drużyna mogłaby już dzisiaj rozpocząć nowy sezon ligi hiszpańskiej. Na zarejestrowanie pozostałych piłkarzy Barcelona ma czas do pierwszej kolejki (13 sierpnia Barca zmierzy się na wyjeździe z Getafe), a najpóźniej do końca letniego okna transferowego (4 września).

Oczywiście do tego potrzebne jest skuteczne pozbywanie się lub sprzedawanie zbędnych piłkarzy, ale póki co Barcelona potrafiła jedynie rozwiązać kontrakt z Francuzem Samuelem Umtitim.