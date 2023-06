FC Barcelona pozbyła się niechcianego piłkarza. To mistrz świata. Zaoszczędzi fortunę

Niedawno pojawiły się informacje, że do końca czerwca Barcelona będzie chciała rozstać się z czterema zawodnikami, żeby mieć większe pole manewru na rynku transferowym. Na tej liście byli Clement Lenglet, Sergino Dest, Alex Collado i Samuel Umtiti. Kolejne dni mijały, a klubowi nie udawało się spieniężyć niechcianych zawodników.

Barcelona sprząta i szuka pieniędzy

Priorytetowe miało być odejście Samuela Umtitiego. Defensor zarabiał aż 20 milionów euro rocznie, a koszt utrzymania wspomnianych czterech piłkarzy miał wynosić łącznie 50 milionów. Nic więc dziwnego, że Barcelona chciała się go pozbyć. Już kilka dni temu hiszpańska prasa informowała, że klub może się zdecydować nawet na rozwiązanie umowy za porozumieniem stron lub oddanie piłkarza za darmo - zainteresowany miał być Olympique Lyon. W ostatnim dniu czerwca spełnił się jednak ten pierwszy scenariusz.

Na stronie FC Barcelony pojawiło się oświadczenie, w którym klub informuje o osiągnięciu porozumienia z zawodnikiem. Jego umowa została rozwiązana. "FC Barcelonia i Samuel Umtiti osiągnęły porozumienie o rozwiązaniu kontraktu zawodnika, który obowiązywał do końca sezonu 2025/26. FC Barcelona dziękuje Umtitiemu i życzy mu wszystkiego dobrego oraz sukcesów w przyszłości" - czytamy.

Kontuzje zastopowały mu karierę. Gdzie trafi Umtiti?

Umtiti w Barcelonie grał od sezonu 2016/17. Rozegrał łącznie 133 mecze, ale podstawowym zawodnikiem był tylko przez pierwsze dwa lata. Potem miał problemy zdrowotne. Na przełomie 2018 i 2019 roku stracił prawie pięć miesięcy ze względu na kontuzję kolana. Te problemy ciągnęły się za nim w kolejnych latach, co wpłynęło na jego rozwój, ale też przydatność dla Barcelony. Ostatni sezon Umtiti spędził na wypożyczeniu do Lecce, gdzie w końcu wrócił do regularnej gry.

Teraz Francuz został wolnym zawodnikiem i może podpisać umowę z dowolnym klubem. Zainteresowany ściągnięciem obrońcy ma być Olympique Lyon, klub, w którym zaczynał karierę. Umtiti musiałby jednak znacząco obniżyć swoją pensję w stosunku do tego, co zarabiał w Hiszpanii. Niewykluczone, że zawodnik znajdzie nowego pracodawcę we Włoszech, gdzie ostatnio grał. Za to Barcelona ucieszy się z zaoszczędzenia 20 milionów euro rocznie.