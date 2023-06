Media: "Turecki Messi" blisko FC Barcelony. To ma być pierwszy transfer legendy

18-letni Arda Guler jest jednym z największych talentów tureckiej piłki, który znalazł się na celowniku wielu największych klubów z Europy. Chociaż kontrakt zawodnika z Fenerbahce obowiązuje do końca czerwca 2025 roku, to wpisana jest w nim dość niska klauzula odstępnego, która wynosi 17,5 mln euro.

"Turecki Messi", jak potocznie bywa nazywany Guler, jest obserwowany m.in. przez Real Madryt. "Królewscy" mieli nawet zdecydować się na wpłacenie klauzuli, ale ciągle pozostaje kwestia porozumienia się z samym zawodnikiem. Real chciałby umieścić go w swojej drużynie młodzieżowej, a to średnio widzi się Gulerowi.

FC Barcelona sprzątnie Realowi Madryt turecki talent sprzed nosa?

Dziennik "Sport" poinformował, że w czwartek Deco, dyrektor sportowy FC Barcelony udał się do Stambułu, żeby rozmawiać o transferze Gulera. Zdaniem gazety negocjacje poszły na tyle dobrze, że władze klubu optymistycznie zapatrują się na szansę zakupu ofensywnego pomocnika. "Sport" wprost używa sformułowania, że Barcelona jest na "pole position" w wyścigu o podpisanie zawodnika.

Gdyby udało się osiągnąć porozumienie, to Guler pozostałby na kolejny sezon w Stambule, a do Barcelony trafiłby w przyszłym roku. Ciągle pozostają pewne szczegóły do ustalenia, ale reprezentant Turcji najprawdopodobniej zostanie nowym piłkarzem Barcelony. "Sport" podkreślił, że ma to być pierwszy duży transfer podpisany przez Deco.

Arda Guler w zakończonym sezonie rozegrał 35 spotkaniach w barwach Fenerbahce, w których strzelił sześć goli i zanotował siedem asyst. 18-latek wystąpił już w czterech meczach reprezentacji Turcji, notując przy tym jedno trafienie w ostatnim meczu przeciwko Walii w eliminacjach do przyszłorocznych mistrzostw Europy (Turcja wygrała 2:0).