Gwiazdor Realu poznał wyrok za napaść. Prędko nie zagra

Federico Valverede podczas styczniowego spotkania Realu Madryt z Villarrealem w Pucharze Króla miał zostać sprowokowany przez Alexa Baenę. "Popłacz się, bo Twój syn się nie urodzi" - miał rzucić Hiszpan, nawiązując do tego, że wówczas ciąża żony Urugwajczyka była zagrożona. Gdy w kwietniu oba zespoły zmierzyły się w lidze, po meczu Valverde miał zaatakować na parkingu Baenę. Ten później zaprzeczył, że ubliżał rywalowi i zgłosił sprawę na policję. Podczas składania zeznań piłkarz Realu przyznał się do winy.

Federico Valverde nie pomoże Realowi na początku sezonu. Kilkumeczowe zawieszenie

Incydentem zajęła się Krajowa Komisja ds. Przeciwdziałania Przemocy, która w połowie kwietnia zdecydowała o przekazaniu sprawy Komitetowi Rozgrywek. Ten przez kilka tygodni zastanawiał się nad karą, ale wiadomo już, czego może spodziewać się Valverde.

Według ustaleń hiszpańskich mediów zawodnik zostanie zawieszony na cztery lub pięć spotkań La Liga. To oznacza, że opuści mecze z Athletikiem Bilbao (12-13 sierpnia), Almerią, Celtą i Getafe, po nich rozpocznie się przerwa reprezentacyjna. Urugwajczyk mógłby wrócić na rozgrywany tuż po niej mecz z Realem Sociedad (15-16 września), chyba że ostatecznie dostanie pięciomeczowe zawieszenie. Wtedy będzie dostępny dopiero na pierwszą kolejkę fazy grupowej Ligi Mistrzów (19-20 września), a w La Liga po raz pierwszy zagrałby w weekend 23-24 września w potyczce z Atletico. Real, który o decyzji Komitetu został poinformowany w środę 28 czerwca, na razie nie planuje składać apelacji.

Federico Valverde i Alex Baena milczą

Choć podjęto próbę pojednania piłkarzy, to napięcie między nimi nie zmalało. Od czasu incydentu na parkingu Valverde usunął się w cień i nie rozmawiał z mediami w Hiszpanii. Udzielał się tylko w rodzimej prasie, ale nie wracając do kontrowersyjnego zdarzenia. Podobnie jest w przypadku Baeny, aktualnie przebywającego na mistrzostwach Europy do lat 21. Według ustaleń Relevo nie wolno mu rozmawiać z mediami, aby uniknąć problematycznych sytuacji.

Federico Valverde w ostatnim sezonie zbudował sobie mocną pozycję w Realu Madryt. W niedawno zakończonych rozgrywkach zaliczył 52 występy, strzelił 15 goli i zaliczył siedem asyst - w żadnym z poprzednich sezonów w stołecznym klubie nie miał tak imponujących statystyk.