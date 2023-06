Hitowy transfer następcy Lewandowskiego powoli upada. Sami są sobie winni

FC Barcelona od dłuższego czasu chce sprowadzić z Athletico Paranaense 18-letniego Vitora Roque, który miałby konkurować o miejsce w składzie z Robertem Lewandowskim. Jeszcze niedawno transfer wydawał się być bliski finalizacji, ale pojawiły się komplikacje.

FC Barcelona ma kłopot z transferem Vitora Roque. Będzie musiała się wstrzymać

Katalończycy są w trudnej sytuacji finansowej przez ogromne długi i tego lata kolejny raz będą musieli znacząco zredukować wydatki, aby spełnić wymagania narzucone przez La Liga. Nowy dyrektor sportowy Deco jest świadomy sytuacji i stara się dopinać kluczowe transakcje (np. transfer Ilkaya Guendogana), jednocześnie wstrzymując pozostałe ruchy do czasu, aż klub stanie na nogi.

Według informacji katalońskiego "Sportu" wiele wskazuje na to, że w przypadku Roque trzeba będzie uzbroić się w cierpliwość. Duże koszty transferu, szacowane na co najmniej 30-35 milionów euro, sprawiają, że zarejestrowanie go tego lata jest mało prawdopodobne. "Będą próbować do końca, ale panuje pesymizm i przekazano to piłkarzowi oraz jego otoczeniu" - czytamy.

Dziennik podkreślił, że Barcelona nie zrezygnowała z zawodnika i będzie starała się o porozumienie, aby "zablokować" jego przenosiny choćby do Premier League. "(Na ten moment - red.) priorytetem nie jest podpisanie kontraktu przez Vitora Roque, ale to, aby nie uciekł w nadchodzących tygodniach" - zaznaczono.

Sprzedaż może pomóc FC Barcelonie pozyskać Vitora Roque

Sam zawodnik chciałby jak najszybciej zmienić otoczenie, gdyż czuje, że w Athletico trudno będzie mu się dalej rozwijać. Sytuację mogłaby odmienić sprzedaż mniej istotnego zawodnika - "Sport" twierdzi, że może być wywierany nacisk na odejście Ferrana Torresa lub Ansu Fatiego. Wtedy transfer Roque jeszcze tego lata byłby realny, w innym wypadku najprawdopodobniej zostanie sfinalizowany w przyszłym roku.

Vitor Roque w tym sezonie rozegrał 28 meczów w barwach Athletico Paranaense. Zdobył w nich 14 bramek oraz zanotował pięć asyst.