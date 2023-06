28 czerwca to międzynarodowy "Dzień Dumy społeczności LGTBIQ+". Barcelona bierze w nim udział, pokazując zaangażowanie w uznawanie praw społeczności LGTBIQ+. Kataloński klub zmienił swój herb w mediach społecznościowych, a na stadionie im. Johana Cruyffa, który zastępuje modernizowane Camp Nou, wywieszono flagę tęczową oraz siedem pozostałych flag kojarzonych z LGTBIQ+. "Ma to na celu reprezentowanie ruchu, który jest w ciągłym postępie. Nasz gest pokazuje też, że wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia, aby każda grupa w społeczeństwie czuła się zintegrowana i zaakceptowana" - czytamy w komunikacie klubowym. Flagi zawisły na trybunie południowej i mają falować na wietrze do 6 lipca.

Choć wielu kibicom spodobała się taka inicjatywa, to nie brakuje wielu negatywnych komentarzy. Nie nadają się jednak one do cytowania.

Skąd się wziął Dzień Dumy społeczności LGTBQI+?

Cofnijmy się do 28 czerwca 1969 roku, gdy policja przeprowadziła nalot na gejowski bar Stonewall w Nowym Jorku. Funkcjonariusze siłą usuwali klientów baru, a zamieszki przeniosły się na ulice. To właśnie tamto wydarzenie, świetnie pokazane w filmie "Obywatel Milk", uważa się za początek dzisiejszego ruchu LGTBQI+.

W poniedziałek Barcelona ogłosiła pierwsze letnie wzmocnienie. Na zasadzie wolnego transferu do drużyny mistrzów Hiszpanii dołączy Ilkay Gundogan, który opuścił Manchester City. 32-latek podpisał dwuletnią umowę z opcją przedłużenia o rok. Jego klauzula odstępnego wyniesie 400 mln euro. Według informacji "Relevo" będzie zarabiał 9 mln euro na sezon. Reprezentant Niemiec był kluczowym zawodnikiem City, które zdobyło potrójną koronę. Gundogan będzie dostarczał piłki do Roberta Lewandowskiego, którego pamięta jeszcze z czasów Borussii Dortmund.