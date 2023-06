Wyciekły stroje FC Barcelony. Kibice nie będą zadowoleni. Niezrozumiały wybór

Dwa tygodnie temu FC Barcelona oficjalnie przedstawiła kibicom nowy wzór domowego kompletu koszulek. Twarzami kampanii reklamowej byli zarówno zawodnicy żeńskiej, jak i męskiej drużyny katalońskiego klubu na czele z Robertem Lewandowskim.

Wyciekły nowe wyjazdowe koszulki Barcelony. Fani mogą być zaskoczeni

Domowy komplet w żadnym stopniu nie odbiega od tradycyjnego wzoru co roku zakładanego przez piłkarzy FC Barcelony. Piłkarze mistrza Hiszpanii w następnym sezonie dalej po boisku będą biegali w bordowo-granatowych pasach. Natomiast to, co lekko wyróżnia je od strojów z poprzednich lat to wzór krawędzi owych pasów, wykończone w kształt małych rombów.

Ten sam wzór układał na spocie reklamowym z palców m.in. Robert Lewandowski, a nawiązuje on do starego herbu kobiecej drużyny FC Barcelony, który na samym środku zawierał właśnie duży romb.

Teraz do internetu z nieoficjalnych źródeł wyciekły zdjęcia wyjazdowego wariantu koszulek. Te mogą już jednak nieco zaskoczyć. Trykoty są bowiem w kolorze białym, a na piersi widnieje herb klubu, który obowiązywał w latach 1975-2002. Na karku piłkarzy będzie natomiast widniała mała wstęga w barwach Katalonii.

Choć zazwyczaj drugi komplet koszulek FC Barcelony był właśnie w żółto-czerwonej kolorystyce, klub już wielokrotnie lubił zaskakiwać kibiców niekonwencjonalnymi rozwiązaniami. W tym sezonie stroje wyjazdowe były na przykład złote, a jeszcze dwa lata temu czarne. Kolor biały wielu kibicom może się jednak kojarzyć z odwiecznym rywalem - Realem Madryt. Piłkarze tego zespołu od wielu lat występują właśnie w białych strojach, a jedynymi kolorowymi elementami są nazwy sponsorów lub dodatkowe elementy na rękawach.

Sezon 2023/2024 w Hiszpanii rozpocznie się 11 sierpnia, jednak okazji do zobaczenia piłkarzy Barcelony w nowych strojach będzie sporo znacznie wcześniej. Drużyna prowadzona przez Xaviego w lipcu rozegra bowiem towarzyski turniej w Stanach Zjednoczonych, gdzie zmierzy się m.in. z Realem Madryt, czy AC Milanem.