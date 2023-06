To dlatego Benzema odszedł z Realu. Kluczowy powód. "Skrzywił się"

Real Madryt działa aktywnie na rynku transferowym. W drużynie pojawili się już m.in. Brahim Diaz oraz Jude Bellingham. Przedłużono także kontrakty z legendarnymi zawodnikami, takimi jak Luka Modrić czy Toni Kroos. Z klubu odeszło też kilku kluczowych piłkarzy, w tym Karim Benzema. Francuz przyjął lukratywną ofertę Al-Ittihad - związał się z saudyjskim zespołem trzyletnią umową, na mocy której będzie zarabiał 216 mln dolarów za sezon. To właśnie znalezienie jego następcy jest priorytetem wicemistrzów Hiszpanii.

Dziennikarz ujawnił powód odejścia Karima Benzemy z Realu Madryt. "Skrzywił się"

Teraz nieco więcej informacji na temat samego rozstania Benzemy z Realem przekazał Antonio Romero. Dziennikarz wyznał w programie "El Larguero", że drużyna Carlo Ancelottiego oferowała Francuzowi przedłużenie współpracy na takich samych warunkach, na jakich był zatrudniony do tej pory. Ta propozycja nie przypadła do gustu napastnikowi, który oczekiwał podwyżki.

- Benzema miał klauzulę odnowienia, ale skrzywił się, gdy zobaczył, co oferuje mu klub. To były te same warunki, na jakie mógł liczyć wcześniej - ujawnił Romero. Dziennikarz oraz inni obecni w studiu podkreślili, że zupełnie inaczej postąpił Luka Modricia. Ten odrzucił oferty z Arabii Saudyjskiej i został w Realu - był nawet skłonny zgodzić się na obniżkę wynagrodzenia.

- Kilka miesięcy temu spotkał się twarzą w twarz z Florentino Perezem. Zakomunikował, że chce zostać niezależnie od pieniędzy. Nie każdy w otoczeniu Modricia zachowywałby się tak samo. On nadal jest zdolny do walki i czuje się silny - powiedział Romero, a wtórował mu Predrag Mijatović. Były piłkarz podkreślił też, że Modrić powinien jeszcze przez kilka lat występować w barwach reprezentacji. - Luka nie zamierza opuszczać drużyny narodowej, jest bardzo podekscytowany na myśl o Euro 2024 - powiedział.

Real szuka następcy Benzemy

Benzema dość niespodziewanie podjął decyzję o odejściu z Realu, co całkowicie zdezorientowało jego kolegów. - Ta informacja pojawiła się nagle, więc byliśmy zaskoczeni. Osobiście Karim nam nic nie powiedział, ale w takim wieku otrzymał taką szansę, co jest niesamowite. My jako koledzy z drużyny życzymy mu szczęścia, bo na to zasługuje - powiedział Nacho.

Teraz priorytetem dla Realu pozostaje znalezienie następcy Benzemy. W kręgu zainteresowania znalazł się m.in. Kylian Mbappe. Francuz już poinformował, że nie przedłuży kontraktu z PSG, a ostateczną decyzję na temat przyszłości podejmie w najbliższych tygodniach.