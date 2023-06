Barcelona ma już plan na Gundogana. Lewandowski będzie uradowany

Ilkay Gundogan jest już oficjalnie piłkarzem FC Barcelony. To świetna wiadomość również dla Roberta Lewandowskiego. Hiszpański "Sport" przekazał, że Xavi ma już plan taktyczny na Niemca i może on przypaść do gustu Polakowi.

Fot. Joan Monfort / AP Photo