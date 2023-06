Barcelona dopina wielki transfer. Kontrakt aż na sześć lat

Vitor Roque to jedna z największych nadziei brazylijskiego futbolu. Młody napastnik strzelił w tym sezonie 12 goli w 27 meczach, do których dołożył też pięć asyst. W marcu zadebiutował też w reprezentacji Brazylii. W swoim kraju szerszej publiczności pokazał się już sezon wcześniej. W 52 spotkaniach zdobył wtedy 14 bramek i zanotował pięć asyst.

REKLAMA

Zobacz wideo Kamiński po porażce z Mołdawią: To jest niewytłumaczalne

Aż sześcioletni kontrakt nowego konkurenta Lewandowskiego

Choć Barcelona ma dość duże problemy finansowe i z tego powodu znajduje się pod lupą hiszpańskiego związku piłki nożnej, to wiele wskazuje na to, że uda jej się dopiąć transfer Vitora Roque. Już w zeszłym tygodniu Fabrizio Romano informował, że transakcja jest bliska finalizacji. Włoch dodał też, że umowa ma trwać do 2028 roku, a sama kwota transferu ma wynosić 35 milionów euro i dodatkowe 10 milionów w bonusach.

Kompromitacja organizatorów igrzysk europejskich. Naprawdę to puścili

Teraz dodatkowe informacje na temat tego transferu przedstawił dziennik "Mundo Deportivo". Według gazety Roque podpisze kontrakt z Barceloną aż na sześć lat, do czerwca 2029 roku. Hiszpańska gazeta podaje taką samą kwotę transferu, ale dodaje też szczegóły kontraktu. Pensja piłkarza ma być nie wyższa niż trzy miliony euro, a jego klauzula odejścia ma być ustalona na aż miliard euro! Barcelona zapewniła też sobie opcję, że jeżeli nie będzie mogła domknąć transakcji w letnim okienku transferowym, to piłkarz pozostanie w Brazylii do końca roku.

Barcelona ma dodatkowe cele. Roque przyjdzie jednak zimą?

Według "Mundo Deportivo" obecne priorytety Barcelony są gdzie indziej. Klub skupia się na tym, żeby móc zarejestrować Guendogana, Inigo Martineza i kogoś z trójki Brozovic/Parejo/Oriol Romeu. To ci piłkarze mają pierwszeństwo przed Roque, bo Xavi w ataku ma już do dyspozycji Roberta Lewandowskiego. Z tego powodu może się okazać, że zwycięży jednak opcja z transferem w zimowym okienku.

Media: Polski klub-legenda może stracić inwestora. Wszystko przez spadek klubu Polaków

Athletico Paranaense, z którego ma przyjść Roque według "Mundo Deportivo" wolałoby, żeby piłkarz został w Brazylii na kolejne pół roku. To pozwoliłoby mu dokończyć sezon w Brazylii, gdzie jest podstawowym zawodnikiem i najlepszym strzelcem drużyny. Brazylijski klub w zeszłym roku doszedł aż do finału Copa Libertadores i chciałby powalczyć o końcowy triumf również w tym roku.