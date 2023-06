Saudyjczycy przypuszczają kolejny atak. Kosmiczna oferta dla gwiazdy z LaLigi

Ivan Rakitić został dostrzeżony przez wielkie europejskie kluby, grając dla Sevilli. Ostatecznie w 2014 roku przeniósł się do FC Barcelony. W jej barwach rozegrał aż 310 meczów, zdobywając 35 bramek i 42 asysty. W 2020 roku był zmuszony do odejścia z klubu, padając ofiarą rewolucji kadrowej ówczesnego trenera, Ronalda Koemana. Rakitić nie szukał długo pracodawcy i wrócił do Sevilli. Jego obecny kontrakt wygasa z końcem czerwca 2024 roku, ale niewykluczone, że Chorwat opuści Hiszpanię wcześniej.

Ivan Rakitić kuszony przez klub z Arabii Saudyjskiej. Wielkie pieniądze na stole

Jak donosi "Mundo Deportivo", 35-latek jest kuszony przez klub z Arabii Saudyjskiej. Mowa o Al-Ittifaq, a więc siódmej drużynie poprzedniego sezonu. Środkowy pomocnik miał już rzekomo otrzymać pierwszą ofertę od drużyny z Bliskiego Wschodu, opiewającą na sześć mln euro za sezon gry. Rakitić odmówił, ale to nie zniechęciło potencjalnego pracodawcy.

Jak poinformowali dziennikarze, Saudyjczycy przygotowali kolejną ofertę. Tym razem kwota na kontrakcie została zwiększona do 10 mln euro. "To kwota zdecydowanie przewyższająca tą, jaką jest mu w stanie zaproponować Sevilla. Warto jednak zauważyć, że Rakitić dobrze czuje się w Andaluzji, gdzie jest jednym z kapitanów i kluczowych zawodników. Nie wiadomo czy zdecyduje się na komfort i spędzenie ostatnich lat kariery bez większych przygód, czy wręcz przeciwnie - da się uwieść Saudyjczykom i ich ofercie opiewającej na dużą liczbę zer" - czytamy.

Czy Rakitić pójdzie drogą byłego kolegi z kadry?

Jak donoszą media, Rakitić może podjąć podobną decyzję do byłego kolegi z reprezentacji, Luki Modricia. Ten także otrzymał ofertę od Saudyjczyków, którzy proponowali mu dwukrotnie wyższe zarobki od tych, jakie otrzymuje w Realu Madryt. Chorwat jednak odrzucił ofertę, a na dodatek zgodził się na obniżkę pensji w stolicy Hiszpanii, pokazując, że pieniądze nie są dla niego najważniejsze. Co więcej, to właśnie odmowa piłkarza Realu miała skłonić Al-Ittifaq do złożenia oferty Rakiticiowi. O tym, czy ostatecznie Chorwat postąpi w podobny sposób do Modricia, przekonamy się w najbliższych tygodniach.

Poprzedni sezon był udany dla Rakiticia. Wystąpił w 51 meczach, w których zdobył dwie bramki i sześć asyst. Razem z Sevillą wywalczył trofeum Ligi Europy i to już po raz drugi. Ten sam puchar unosił w górę z w sezonie 2013/14, tuż przed przenosinami do Barcelony.

Rakitić pierwsze kroki stawiał w młodzieżowym zespole FC Mohlin-Ryburg. W wieku 14 lat przeniósł się do szkółki piłkarskiej FC Basel. Do pierwszej drużyny trafił w 2015 roku. Po dwóch latach zmienił otoczenie i wyjechał do Niemiec - podpisał kontrakt z FC Schalke 04. To właśnie z tej drużyny trafił do Sevilli i rozpoczął podbój Hiszpanii. Niewykluczone, że już za kilka tygodni zmieni kontynent i wyjedzie na Bliski Wschód.