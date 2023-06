To oni mogą zastąpić Busquetsa w Barcelonie. Szokujące nazwiska. Wielki powrót po 12 latach

FC Barcelona zamierza powalczyć o poczwórną koronę w przyszłym sezonie, a pomóc w realizacji tego celu mają letnie transfery. Jak na razie Katalończycy pozyskali tylko jednego piłkarza - mowa o Mikayilu Faye z NK Kustosija - pomocnik będzie grał dla rezerw. Niewykluczone, że to on w przyszłości zastąpi Sergio Busquetsa w pierwszej drużynie. Na razie jednak Barcelona nie ma następcy Hiszpana.

Media: Dwaj nowi kandydaci do zastąpienia Busquetsa. Nazwiska szokują

Już od kilku dni media informują o potencjalnych kandydatach, którzy mogą wejść w buty defensywnego pomocnika. W ich gronie wymieniano choćby Ilkaya Guendogana. Donoszono, że Niemiec przeszedł już testy medyczne, a potwierdzenie transferu powinno nastąpić w najbliższych dniach.

Teraz nowe informacje w sprawie kandydatów na miejsce Busquetsa przekazał Gerard Romero. Okazuje się, że w kręgu zainteresowania Katalończyków znalazły się dwa zaskakujące nazwiska. Pierwsze z nich to Dani Parejo, pomocnik Villarrealu. Hiszpan rozegrał w poprzednim sezonie 50 meczów, w których zdobył trzy bramki i sześć asyst. Jego kontrakt obowiązuje do czerwca 2024 roku, więc jest to ostatnia okazja dla Villarrealu, by zarobić na piłkarzu.

Ewentualny transfer do Barcelony byłby jednak zaskakujący i to z dwóch powodów. Pierwszym z nich jest fakt, że Parejo to wychowanek Realu Madryt, a nie od dziś wiadomo, że Barcelona i klub ze stolicy Hiszpanii nie pałają do siebie sympatią. Drugim jest wiek pomocnika - ma on już 34 lata, więc wydaje się, że byłby on opcją jedynie krótkoterminową dla Katalończyków.

Z kolei drugim piłkarzem, który zdaniem Romero znalazł się na liście życzeń Barcelony, jest Oriol Romeu z Girony. Poprzedni sezon rozpoczynał w barwach Southampton, ale we wrześniu przeniósł się do hiszpańskiego klubu, w którym rozegrał 34 spotkania, zdobywając dwie bramki. Choć jego kontrakt z Gironą obowiązuje do 2025 roku, to wydaje się, że Katalończycy nie musieliby zapłacić za niego fortuny.

W przypadku ewentualnego transferu byłby to jego powrót na Camp Nou. To właśnie w młodzieżowych barwach Barcelony stawiał pierwsze kroki (2004-2011). Wystąpił nawet w dwóch starciach seniorskiej ekipy.

Barcelona walczy o Zubimendiego i Brozovicia

Choć ci dwaj piłkarze pojawili się na liście Barcelony, to klub nadal walczy o pozyskanie innych defensywnych pomocników. Mowa m.in. o Martinie Zubimendim z Realu Sociedad. Niechętny stosunek do tego transferu ma jednak sam zawodnik. - Przejęcie numeru cztery po Asierze Illarramendim motywuje mnie bardziej, niż przejęcie "piątki" po Sergio Busquetsie - mówił w rozmowie z Diario Vasco.

Inną z opcji jest Marcelo Brozović. Gianluca Di Marzio doniósł jednak, że Inter Mediolan doszedł już do porozumienia z Al-Nassr w sprawie kwoty transferu. O tym, kto ostatecznie zastąpi Busquetsa, przekonamy się w najbliższych tygodniach.