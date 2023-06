Na tej pozycji Barcelona ma wielką lukę. Ale nie tylko. Muszą szukać

Za FC Barceloną najlepszy ligowy sezon od lat. Katalończycy sięgnęli po 27. w historii mistrzostwo kraju i po czterech latach odzyskała prym w lidze. Teraz przed zespołem z Barcelony kolejne zadanie rehabilitacji w europejskich pucharach. Aby jednak kolejny sezon w Lidze Mistrzów oraz na rodzimym podwórku był udany, Katalończycy będą potrzebowali wzmocnień.

FC Barcelona szuka wzmocnień. Priorytetem pomoc

Jedyn z najgłośniejszych nazwisk, które przewija się ostatnio w kontekście dołączenia do Barcelony, jest Ilkay Guendogan. Umowa Niemca z Manchesterem City wygasa 30 czerwca i wiele wskazuje na to, że w kolejnym sezonie będzie on grał w Hiszpanii. Potwierdził to m.in. sam Fabrizio Romano.

Choć Guendogan to solidna marka jeśli chodzi o środek pola, to Katalończycy wciąż będą poszukiwać kolejnych wzmocnień do tej formacji. Jest to spowodowane m.in. odejściem wielolatniego kapitana Sergio Busquetsa, który był prawdziwym liderem na pozycji defensywnego pomocnika. Guendogan oraz inni zawodnicy przebywający w klubie nie posiadają odpowiednich umiejętności, aby grać na tej pozycji.

W ostatnich tygodniach Barcelona interesowała się m.in. Sofyanem Amrabatem, Rubenem Nevesem, Joshuą Kimmichem i Martina Zubimendiegim, jednak na dzień dzisiejszy bardzo mało prawdopodobne, aby któryś z dnich przeprowadził się do stolicy Katalonii. Barcelona musi szukać więc innych alternatyw.

Obrona też wymaga wzmocnień. Kto trafi do Barcelony?

Oprócz "szóstki" Katalończycy muszą powoli zastanowić się też nad sprowadzeniem kogoś na boki obrony. - szczególnie jeśli chodzi o zmienników. Według mediów mają oni już mieć jednego kandydata - chodzi o Joao Cancelo. Wiele wskazuje na to, że Portugalczyk nie będzie chciał kontynuować kariery na Etihad i Barcelona może chcieć z tego faktu skorzystać.