Barcelona może się zdziwić. Wielki transfer pod znakiem zapytania. Wymowny wpis klubu

W ostatnim czasie jednym z głównych tematów hiszpańskich mediów był transfer Ilkaya Gundogana do FC Barcelony. Kontrakt Niemca z Manchesterem City wygasa 30 czerwca i wiele wskazuje na to, że trafi za darmo do katalońskiego klubu. Informacje te ostatecznie potwierdził Fabrizio Romano. "Ilkay Gundogan to Barcelona, here we go! Pojawiła się ostateczna zgoda na zarejestrowanie go jako nowego nabytku, zielone światło od gracza - napisał na Twitterze.

Transfer wcale nie taki pewny? Manchester City opublikował zastanawiający wpis

Okazuje się jednak, że nie wszystko może być przesądzone. W sobotnie popołudnie hiszpański profil Manchesteru City na Twitterze opublikował zdjęcie Ilkaya Gundogana w koszulce z przyszłego sezonu, opatrzone napisem "Co za koszulka!" Wpis szybko zwrócił uwagę hiszpańskich kibiców i mediów, po czym został bardzo szybko usunięty. Cała ta sytuacja wywołała niepokój wśród fanów FC Barcelony, ale należy dodać, że Gundogan do 30 czerwca nadal jest piłkarzem Manchesteru City i do tego czasu może być wykorzystywany w akcjach marketingowych.

Co z polskim trio w Brighton? "The Athletic": Tylko jeden może być spokojny

Wcześniejsze doniesienia Romano w sprawie transferu pomocnika potwierdza również Matteo Moretto. Dziennikarz dodał, że Niemiec będzie zarabiał dziewięć milionów euro na sezon. Z kolei Tomasz Włodarczyk przekazał, że wielką rolę w ściągnięciu piłkarza odegrał Robert Lewandowski. - Robert Lewandowski brał aktywny udział, aby namówić Ilkaya Gundogana na transfer do FC Barcelony. Miał spotkać się z nim w Warszawie kilka dni temu, przy okazji meczu Polska - Niemcy - powiedział w programie "Okno Transferowe".

Wyjaśniła się przyszłość Paulo Sousy. Jaśniej się nie da

Ilkay Gundogan jest piłkarzem Manchesteru City od 2016 roku. W minionym sezonie był bardzo ważnym zawodnikiem drużyny. Rozegrał łącznie 51 meczów, w których strzelił 11 goli i zaliczył siedem asyst.