Akcja ratowania Barcelony okazała się mitem. Dług ani drgnął. Teraz to przyznali

FC Barcelona zakończyła poprzedni sezon z mistrzostwem Hiszpanii oraz krajowym Superpucharem. Zespół prowadzony przez Xaviego Hernandeza szczególnie zawiódł w europejskich pucharach, gdzie odpadł w fazie grupowej Ligi Mistrzów i został wyeliminowany przez Manchester United w 1/16 finału Ligi Europy. Teraz Barcelona skupia się na dokonywaniu kolejnych transferów. Po Inigo Martinezie i Ilkayu Gundoganie klub skupia się na Ardzie Gulerze (Fenerbahce), Vitorze Roque (Athletico Paranense) czy Joshui Kimmichu (Bayern Monachium). A jak wyglądają klubowe finanse?

Akcja ratunkowa Barcelony to mit? Dług nadal nie został zmniejszony

Eduard Romeu, wiceprezes FC Barcelony ds. ekonomicznych przekazał w rozmowie z "Mundo Deportivo", jak wygląda sytuacja finansowa klubu. Z jego słów wynika, że nie udało się zredukować długu wynoszącego 1,35 mld euro. - To zadłużenie się utrzymuje i nie udało się go zmniejszyć. Pewne pozycje zostały spłacone, ale jeszcze go nie zredukowaliśmy. Będziemy w stanie to zrobić, gdy będziemy mogli wykorzystać dodatkowy dochód. Zmniejszenie długu nie było możliwe, bo musieliśmy przykładowo zainwestować w zawodników. W wielu przypadkach płaciliśmy klauzule - powiedział.

Okazuje się, że nowe umowy pięciu piłkarzy Barcelony (Gavi, Ronald Araujo, Marcos Alonso, Sergi Roberto, Inaki Pena) nie są zarejestrowane w lidze hiszpańskiej. Romeu zapewnił, że każdy z tych zawodników będzie zarejestrowany. - Wszystkich zarejestrujemy, o to się nie martwimy. W tym celu będziemy musieli aktywować gwarancje, ale rozmawiamy z podmiotem bankowym - dodał działacz. Barcelona musi zagwarantować lidze hiszpańskiej kwotę w wysokości sześciu mln euro. Dodatkowo klub ma jeszcze 70 mln (z łącznej kwoty 380 mln) odłożonych wynagrodzeń do spłacenia.

Z pozostałej części wywiadu dowiadujemy się, że zarząd Barcelony zdołał zmniejszyć wydatki na wynagrodzenia z 708 do 528 mln euro. Klub ma zamiar uzyskiwać dodatni bilans finansowy bez konieczności sięgania po kolejne dźwignie, tak jak to czynił w zeszłym roku. Z wywiadu dowiedzieliśmy się też, że kanał Barca TV został zamknięty, ponieważ kosztował 14 mln euro, a dostarczał zaledwie dwa mln euro.