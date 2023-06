Znany klub z Hiszpanii wykluczony z pucharów. UEFA z twardym przesłaniem

Miniony sezon był dosyć udany dla Osasuny Pampeluna. Zespół prowadzony przez Jagobę Arrasate awansował do finału Pucharu Króla, w którym musiał uznać wyższość Realu Madryt (1:2). Wtedy gola na remis strzelił Lucas Torro, ale w wygranej Realu pomógł dublet Rodrygo. Z kolei w lidze hiszpańskiej Osasuna zakończyła zmagania na siódmym miejscu z 53 punktami, co oznaczało zapewniony udział w Lidze Konferencji Europy. Ostatni raz w europejskich rozgrywkach grała w sezonie 06/07, gdy została wyeliminowana przez Sevillę w półfinale Pucharu UEFA (obecnie Liga Europy).

Okazuje się, że Osasuna prawdopodobnie nie wystąpi w Lidze Konferencji Europy. Klub przekazał w komunikacie, że UEFA nie dopuściła go do rozgrywek ze względu na wydarzenia z sezonu 13/14, powołując się na punkt 4.1g w statucie organizacji. Mowa o ustawieniu dwóch meczów w końcówce rozgrywek, za które ukarano Angela Marię Vizcaya (ówczesny dyrektor generalny) karą ośmiu lat i ośmiu miesięcy pozbawienia wolności. Wtedy, mimo ustawiania wyników, Osasuna i tak spadła z Primera Division.

Zdaniem inspektorów UEFA wyrok Sądu Najwyższego w tej sprawie jest wystarczającym powodem do tego, by wykluczyć Osasunę. Klub będzie się odwoływał do Komisji Odwoławczej i będzie prawnie walczył w obronie swoich praw. "UEFA silna przeciwko słabym i słaba przeciwko silnym. Wymiar sprawiedliwości nie chciał wziąć pod uwagę, że to same hiszpańskie sądy oświadczyły, iż Osasuna padła ofiarą dywersji dokonanej przez byłych dyrektorów za plecami najwyższego organu zarządzającego" - czytamy w oświadczeniu zespołu.

W dalszej części dokumentu Osasuna podkreśla, że po tym sezonie spadła do niższej ligi, a potem znalazła się na skraju upadku, przez co musiała sprzedawać swoje aktywa, by spłacić część długów. Dyrektorzy zastawiali domy, fundusze czy plany emerytalne, by ratować klub. "Przesłanie UEFA jest niewątpliwie szkodliwe dla piłki nożnej, które w obliczu ryzyka nałożenia sankcji sportowych decydują się nie atakować korupcji. Jesteśmy przygotowani na najgorsze, ale nie odkładamy na bok motta, które nam towarzyszyło przez dziewięć ostatnich lat: Osasuna nigdy się nie poddaje" - pisze klub.

Jeśli kara dla Osasuny zostanie podtrzymana, to kto może z niej skorzystać? Jeśli w tej sytuacji będziemy się sugerować tabelą ligi hiszpańskiej, to prawo gry w Lidze Konferencji Europy otrzyma Athletic Bilbao. Do klubu z kraju Basków będzie to powrót do rozgrywek europejskich po sześciu latach. Ostatni raz występował w sezonie 17/18, gdzie w 1/8 finału Ligi Europy wyeliminowała go Olympique Marsylia (2:5 w dwumeczu).