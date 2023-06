Real robi wielkie czyszczenie szatni. Trzech piłkarzy na wylocie. Wśród nich gwiazda

Spore zmiany zachodzą na Santiago Bernabeu podczas letniego okna transferowego. Ściągnięto już czterech nowych zawodników, a z klubem ze stolicy Hiszpanii pożegnali się już Marco Asensio, Karim Benzema, Mariano Diaz czy Eden Hazard. Ta lista ma się wydłużyć o kolejne nazwiska.

Kolejnych trzech piłkarzy na wylocie z Realu Madryt

Jak podaje hiszpańskie radio "Cadena SER", władze Realu umieściły na liście transferowej do sprzedaży trzech swoich zawodników. Pierwszy z nich to Ferland Mendy. Francuski lewy obrońcy po przyjściu do klubu w 2019 roku przed długi czas był podstawowym zawodnikiem, lecz z rundy na rundę gra coraz mniej. Głównym tego powodem są kontuzje, co mocno obniża jego wartość rynkową. Jego kontrakt obowiązuje do 2025 roku, a portal "Transfermarkt" wycenia go na 25 milionów euro.

Przyszłości w klubie nie mają również Alvaro Odriozola oraz Jesus Vallejo. Ten pierwszy miał być rezerwowym prawym obrońcą i następcą Daniego Carvajala, ale nie podołał zadaniu. W tym sezonie zagrał raptem 93 minut. Jeszcze rzadziej na boisku pojawiał się Vallejo, który od 2015 roku jest zawodnikiem Realu, ale w tym czasie aż czterokrotnie przebywał na wypożyczeniu. 26-latek zapowiadał się na klasowego środkowego obrońcę, lecz już nikt nie wierzy, że osiągnie poziom, aby móc aspirować do gry w barwach "Los Blancos".

Na czterech pierwszych ogłoszonych już odejściach wicemistrzowie Hiszpanii nie zarobią ani jednego euro. Kwota uzyskana ze sprzedaży pozostałej trójki - o ile znajdą się chętni z satysfakcjonującą ofertą - również nie będzie powalająca. Mimo to Real może pozwolić sobie na spore transfery. W letnim oknie wydał już ponad 100 milionów euro, kontraktując Jude Bellinghama, Frana Garcię oraz Joselu. Do klubu z wypożyczenia wrócił również Brahim Diaz.