Lewandowski miał pomóc w wielkim transferze. Romano potwierdza. Nie szczędził pochlebstw

Ubiegły sezon był niezbyt udany dla FC Barcelony. Co prawda po czterech latach udało jej w końcu odzyskać mistrzostwo Hiszpanii, natomiast nieco gorzej było już w Pucharze Króla oraz w europejskich pucharach. Zbliżający się sezon ma być jednak zupełnie inny. Pomóc w tym ma piłkarz, którego do transferu namówił rzekomo Robert Lewandowski.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Robert Lewandowski brał udział w transferze Ilkaya Guendogana. "Przekonał go"

Kilkadziesiąt godzin temu Fabrizio Romano napisał w mediach społecznościowych słynne "Here we go", w odniesieniu do transferu Ilkaya Guendogana do FC Barcelony. Dziennikarz potwierdził zatem to, o czym od dawna spekulowały media. Nieoczekiwanie na decyzję pomocnika Manchesteru City miał wpłynąć kapitan reprezentacji Polski.

- Robert Lewandowski brał aktywny udział, aby namówić Ilkaya Guendogana na transfer do FC Barcelony. Miał spotkać się z nim w Warszawie kilka dni temu, przy okazji meczu Polska - Niemcy. Panowie odeszli sobie na bok i długo rozmawiali na ten temat. Najwyraźniej Lewandowski przekonał go - powiedział Tomasz Włodarczyk w programie "Okno Transferowe".

Kuriozalne sceny przed meczem. Piłkarze mocno się zdziwili. Jedna, wielka klapa [WIDEO]

Gościem czwartkowego programu był również Romano, który odniósł się do tej informacji. - Tak, mogę to potwierdzić. Takie sytuacje mają miejsce w futbolu, kiedy zawodnicy potrafią zmienić podejście swoich kolegów do danego transferu, rozmawiając o mieście, klubie itp. I tak się stało w tym przypadku - przekazał.

- Obaj panowie mają bardzo dobre relacje, ale raczej Lewandowski nie miał trudnego wyzwania, aby przekonać Guendogana, ponieważ jego marzeniem było grać dla FC Barcelony. Ta rozmowa dotyczyła bardziej taktyki oraz szczegółów gry zespołu. Mimo to Lewandowski po raz kolejny udowodnił, jak ważnym piłkarzem jest dla Barcelony. On po prostu zna strategię tego klubu. Jest kluczowym graczem zarówno na boisku, jak i poza nim - dodał.

Media: Michał Karbownik blisko zmiany klubu. Może zagrać z innym Polakiem

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Robert Lewandowski występował wspólnie z Guendoganem w barwach Borussii Dortmund w latach 2011-2014. Później Polak zdecydował się na transfer do Bayernu Monachium. Po dwóch latach zespół z Signal Iduna Park opuścił również Niemiec, który przeszedł do aktualnej drużyny.