Legendarny napastnik Barcelony ocenił Lewandowskiego. Trafnie?

Patrick Kluivert w barwach FC Barcelony grał aż przez sześć lat i zdobył z nią jedno mistrzostwo Hiszpanii. Razem z Rivaldo tworzył jeden z bardziej charakterystycznych duetów ofensywnych przełomu wieków. Holender w wywiadzie z dziennikarzem Guillemem Balaguem wypowiedział się o minionym sezonie w wykonaniu Katalończyków. Nie mógł nie wspomnieć przy tym o Robercie Lewandowskim.

Kluivert zachwycony Lewandowskim. "Świetny zawodnik"

Znaczną część rozmowy Kluivert i Balague poświęcili na dyskusję o najważniejszych postaciach w zespole FC Barcelony grze poszczególnych formacji. 79-krotny reprezentant Holandii stwierdził, że kataloński klub przed rozpoczęciem rozgrywek będzie musiał wyruszyć na poszukiwania pomocnika, żeby wzmocnić środek pola, a Xavi miałby wówczas więcej jakościowych piłkarzy do dyspozycji. Dziennikarz zapytał też o atak, a konkretnie Roberta Lewandowskiego i o to, czy Polak jest na pewno tym numerem "9", którego potrzebuje Barcelona. Kluivert długo się nie zastanawiał nad odpowiedzią.

- Przede wszystkim Robert Lewandowski to świetny zawodnik. To nie jest takie proste zadanie, żeby wejść do zespołu po transferze i strzelać dużo goli, brać udział w akcjach bramkowych Twojej nowej ekipy. To jak Lewandowski wszedł do zespołu, było po prostu wyjątkowe. Strzelił mnóstwo goli, on jest zdecydowanie jednym z najlepszych napastników - powiedział.

Następnie były piłkarz FC Barcelony czy Ajaxu Amsterdam dodał, że największe wrażenie zrobiło na nim to, jak szybko Lewandowski wpasował się do drużyny i że od razu pokazał się ze świetnej strony. - Sprawdził się wyśmienicie - podsumował ocenę Polaka. Dziennikarz zapytał się przy okazji Kluiverta, ile on zdobyłby bramek, gdyby przyszło mu grać w dzisiejszej Barcelonie. - Zważając na ten zespół, miałbym pewnie gdzieś pomiędzy 20-25 bramkami - ze śmiechem odpowiedział.

Obecnie Robert Lewandowski przebywa na wakacjach przed rozpoczęciem przygotowań do następnego sezonu. Te jednak możliwe, że zacznie już z nowym-starym kolegą z drużyny, Ilkayem Gundoganem. Według mediów jego transfer do drużyny mistrza Hiszpanii z Manchesteru City jest już na ostatniej prostej. Lewandowski z Niemcem miał okazję grać w barwach Borussii Dortmund w latach 2011-2014.