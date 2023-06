Lawina krytyki na Lewandowskiego. Wszystko przez film Barcelony. "Wakacje w Kiszyniowie" [WIDEO]

Robert Lewandowski ma za sobą pierwszy sezon w FC Barcelonie, który spokojnie może uznać za udany. Wywalczył mistrzostwo i Superpuchar Hiszpanii, a także sięgnął po Trofeo Pichichi dla najskuteczniejszego zawodnika La Ligi. Jego bilans w całym sezonie to 46 występów, 33 gole oraz osiem asyst.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Robert Lewandowski gwiazdą filmiku FC Barcelony. Kibice wściekli

Niedługo po zakończeniu sezonu klubowego napastnik udał się na zgrupowanie reprezentacji Polski. Zaczęło się ono obiecująco, bo od wygranej 1:0 w meczu towarzyskim z Niemcami. Potem przydarzyła się katastrofalna wpadka, jaką była porażka 2:3 z Mołdawią w eliminacjach Euro 2024.

Prokuratura podjęła decyzję. Laporta poznał swój los. To nie koniec afery dla Barcelony

Po spotkaniach drużyn narodowych zawodnicy rozjechali się na międzysezonowe urlopy. Nie omieszkała o tym przypomnieć Barcelona, która wrzuciła filmik z Polakiem. Siedząc na trybunach Camp Nou, krzyczy on "Ronald (zapewne chodzi o Araujo, obrońcę Barcelony - red.), wakacje!". Nagranie powstało zapewne kilka dni wcześniej, przy okazji prezentacji koszulek na nowy sezon.

Wideo zostało zamieszczone w sieci w środę 21 czerwca, dzień po meczu z Mołdawią. Nie spodobało się ono polskimi kibicom, rozgoryczonym po spektakularnej wtopie i słowach Jana Bednarka, że piłkarze w trakcie meczu myśleli już o wakacyjnych wyjazdach. "Robert wygląda na szczęśliwego, bardzo szczęśliwego. Teraz wakacje, Instagram. Prawdziwy kapitan..." - gorzko skomentował jeden z internautów.

"Zaczęliście wakacje o we wtorek o 21:30", "Jak wakacje to tylko w Kiszyniowie" - czytamy w podobnych wpisach, przypominających o katastrofalnej postawie w drugiej połowie rywalizacji z Mołdawianami.

Jeden z użytkowników zwrócił uwagę, że Barcelona wybrała bardzo niefortunny moment na publikację. "Ten tweet to niedźwiedzia przysługa dla Lewandowskiego" - stwierdził. "Moment chwilę przed tragedią" - naigrywał się inny internauta, nawiązując do krytycznych komentarzy.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Trudna sytuacja reprezentacji Polski w eliminacjach Euro 2024

Porażka z Mołdawią sprawiła, że reprezentacja Polski spadła na czwarte miejsce w grupie E. Jeśli chce awansować na turniej, musi być co najmniej druga. Do końca eliminacji zostało jej pięć spotkań, dwa z nich, z Wyspami Owczymi oraz Albanią, rozegra we wrześniu.