Stało się! Fabrizio Romano potwierdza wielki transfer Barcelony. "Here we go"

Długa to była saga, ale w końcu znalazła swój koniec. Według włoskiego dziennikarza, specjalizującego się w transferach, Fabrizio Romano, Ilkay Gundogan zostanie zawodnikiem FC Barcelony. W ostatnich tygodniach wizja takiego ruchu się oddalała, gdyż nie było pewne czy kataloński klub zdoła zarejestrować Niemca. Jego usługami interesowały się już kluby z Arabii Saudyjskiej, ale wszystko zakończyło się pozytywnie z perspektywy klubu z Camp Nou.

REKLAMA

Zobacz wideo Lewandowski: Ciężko coś powiedzieć, bo to jest niewiarygodne

Gundogan odrzucił ofertę Manchesteru City. Zadecydowała długość umowy

"Ilkay Gundogan to Barcelona, here we go! Pojawiła się ostateczna zgoda na zarejestrowanie go jako nowego nabytku, zielone światło od gracza. Umowa gotowa, podpisana kilka minut temu" - napisał na Twitterze Fabrizio Romano. "Gundogan uzgodnił dwuletnią umowę ważną do czerwca 2025 roku z opcją na kolejny rok" - dodał. Matteo Moretto z "Relevo" dodał, że Niemiec będzie inkasował 9 milionów euro na sezon. Jego klauzula odstępnego wyniesie 500 milionów euro.

Paparazzi podał szokujące informacje o Pique. Obrzydliwe. Shakira przez lata nie miała pojęcia

Dopinanie umowy odbyło się w Niemczech, gdzie udał się Mateu Alemany, dyrektor sportowy FC Barcelony. Gundogan w ostatnim czasie przebywał na zgrupowaniu reprezentacji Niemiec, podczas których jego kadra zremisowała 3:3 z Ukrainą oraz doznała dwóch porażek - 0:1 z Polską i 0:2 z Kolumbią. 32-latek w Monachium przeszedł badania medyczne.

Środkowy pomocnik odrzucił propozycję swojego dotychczasowego klubu Manchesteru City, który oferował mu jedynie roczną umowę z opcją przedłużenia. To nie zadowalało Gundogana, więc zdecydował się opuścić szeregi niedawnego triumfatora Ligi Mistrzów. W jego miejsce "The Citizens" zakontraktują Mateo Kovavicia.

To dlatego Anna Lewandowska nie była na meczu. Tak bawi się w ukochanym miejscu

Niemiec na Etihad Stadium grał od 2016 roku. Wcześniej reprezentował barwy Borussii Dortmund, gdzie spotkał Roberta Lewandowskiego. Teraz obaj panowie ponownie zagrają ze sobą w FC Barcelonie. W poprzednim sezonie Gundogan w 51 spotkaniach strzelił 11 goli i zanotował 7 asyst. Był podstawowym zawodnikiem Pepa Guardioli oraz kapitanem drużyny.