Zostały tylko badania. Hitowy transfer Barcelony tuż za rogiem. Lewandowski będzie ucieszony

FC Barcelona zakończyła minione rozgrywki z dwoma trofeami - mistrzostwem i Superpucharem Hiszpanii. W kolejnym sezonie Katalończycy będą chcieli powalczyć o potrójną, a nawet poczwórną koronę, wliczając triumf w Lidze Mistrzów i Pucharze Króla. Władze klubu już działają na rynku transferowym, by przygotować się do realizacji wyznaczonych celów. W poniedziałek Barcelona ogłosiła pozyskanie Mikayila Faye z NK Kustosija, nazywanego "Potworem", który na razie będzie grał dla rezerw. Niewykluczone, że już za kilka godzin poinformują o długo wyczekiwanym transferze do pierwszej drużyny.

Ilkay Gundogan blisko FC Barcelony. Niemiec przechodzi testy medyczne

Jak donosi Toni Juanmarti, kwestią godzin jest dołączenie Ilkaya Gundogana do Barcelony. Tam miałby docelowo zastąpić Sergio Busquetsa. "Powiedział 'tak' Katalończykom, ale jak na razie... spokój. Klub pracuje nad tym, by jak najszybciej go zarejestrować. Jeśli nie uda się tego zrobić w ciągu X dni, wówczas Ilkay będzie chciał mieć swobodę wyboru innego kierunku. W tej sytuacji piłeczka leży po stronie Barcelony" - czytamy na Twitterze dziennikarza.

Kilka godzin później nowe informacje w sprawie przekazało "Relevo". Okazuje się, że transfer Niemca jest już niemal przesądzony, ponieważ piłkarz przechodzi właśnie badania medyczne w Niemczech. Jeśli wszystko przebiegnie zgodnie z planem, wówczas pomocnik podpisze dwuletni kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejne dwanaście miesięcy. O tym, czy klauzula zostanie automatycznie uruchomiona, zadecyduje liczba minut spędzonych przez 32-latka na murawie w drugim sezonie gry. "Poza radykalnym zwrotem w ostatniej chwili, Ilkay Gundogan będzie zawodnikiem Barcelony" - piszą dziennikarze.

Jeśli doniesienia okażą się prawdą, to będzie to drugi transfer pomocnika poza granicami Niemiec. W 2016 roku przeszedł z Borussii Dortmund do Manchesteru City. W angielskim klubie rozegrał 301 meczów, zdobywając 58 bramek i 40 asyst. Wygrał z nim liczne krajowe trofea, a w minionym sezonie dołożył też tytuł Ligi Mistrzów.

I choć Manchester walczył o pozostanie Gundogana, proponując mu roczny kontrakt z możliwością przedłużenia o kolejne 12 miesięcy, to wydaje się, że ten ostatecznie wybierze ofertę Barcelony. Jedynie problemy z zarejestrowaniem go w stolicy Katalonii mogą zmienić jego plany. O Niemca walczył też jeden z saudyjskich klubów, Al-Hilal.