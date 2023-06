Sensacyjny powrót do Barcelony "bardzo blisko". Lewandowski w duecie marzeń

Ostatni sezon był trudny dla Neymara. W rundzie jesiennej prezentował się bardzo dobrze, ale pod koniec lutego doznał urazu kostki, przeszedł operację i nie pojawił się już na murawie. Choć kontrakt Brazylijczyka z PSG obowiązuje do czerwca 2025 roku, to coraz więcej mówi się o jego odejściu. Media donosiły, że zainteresowane napastnikiem jest m.in. Al-Hilal. Sam Neymar miał rzekomo wybrać inny kierunek.

Neymar o krok od Barcelony? Trwają negocjacje

Już kilka dni temu kataloński "Sport" poinformował, że Neymar chce wrócić do FC Barcelony, w której grał w latach 2013-2017. To właśnie z tej drużyny trafił do PSG za rekordowe 222 mln euro. Otoczenie piłkarza miało nawet zaoferować jego usługi mistrzom Hiszpanii. Do tych doniesień odniósł się też Xavi Hernandez. - A to niespodzianka. Teoretycznie nie mamy go w planach. Lubię go i cenię jako osobę oraz przyjaciela, ale Barcelona ma inne priorytety - mówił.

Słowa trenera wykluczały transfer Neymara, ale jak donosi katarski dziennikarz Mabkhout Al-Marri, doszło do zwrotu akcji. Prowadzone są już nawet negocjacje pomiędzy otoczeniem zawodnika a Barceloną. "Jest taki super piłkarz, którego wielu widziałoby w Barcelonie, ale niektórzy są na niego źli. Piłkarz jest bardzo blisko stolicy Katalonii. Rozmowy trwają, a do uzgodnienia pozostało jeszcze kilka aspektów finansowych. On chce grać dla Barcelony" - przekazał dziennikarz.

Informacje te potwierdził Khaled Waleed. "Czy Neymar podpisał kontrakt z Barceloną? Nie. Czy prowadzone są negocjacje w sprawie Neymara? Tak" - napisał dziennikarz beIN Sport na Twitterze, którego zacytował "Forbes".

Barcelona postawiła warunki ws. Neymara

Choć kataloński "Sport" nie potwierdził jeszcze doniesień związanych z toczącymi się rozmowami, to poinformował o trzech warunkach, jakie muszą być spełnione, by Neymar wrócił do Barcelony. Po pierwsze, klub musi najpierw wzmocnić wszystkie pozycje, o jakie prosił Xavi.

Po drugie, Neymar miałby trafić do Barcelony jedynie na zasadzie wypożyczenia, co ma związek z problemami finansowymi Katalończyków. Ostatnim warunkiem jest z kolei znaczne obniżenie pensji Brazylijczyka.

W zeszłorocznej edycji rankingu Forbesa dotyczącej najlepiej opłacanych piłkarzy na świecie Neymar zajął czwarte miejsce z zarobkami w wysokości 87 mln dolarów, z czego 55 mln dolarów zainkasował na boisku. Sam zawodnik ma być jednak skłonny do obniżenia pensji, by tylko wrócić do Barcelony. O tym, czy ostatecznie tak się stanie, przekonamy się w kolejnych tygodniach.