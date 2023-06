Hiszpanie mają dość Polaka. Kontrakt zerwany. "Dziwaczny transfer"

Piotr Parzyszek najlepiej radził sobie w Holandii. W De Graafschap strzelił aż 57 goli w 104 meczach. W 2018 roku po raz pierwszy trafił do Polski. W barwach Piasta Gliwice zdobył 23 bramki i zanotował 7 asyst w 85 spotkaniach. W barwach gliwickiego zespołu odniósł też swój największy sukces w karierze, gdy zdobył mistrzostwo Polski w sezonie 2018/19. To on zdobył zwycięskiego gola w ostatniej kolejce Ekstraklasy, w której Piast walczył o utrzymanie dwupunktowej przewagi nad Legią Warszawa.

Parzyszek niechciany w Hiszpanii. Kuriozalny transfer

Parzyszek w końcu odszedł z Piasta Gliwice, a głośno o nim zrobiło się, gdy grając we Włoszech, skrytykował metody szkoleniowe Waldemara Fornalika. Parzyszek nie zaistniał w Serie B, następnie ze słabej strony pokazał się na wypożyczeniu w Pogoni. W końcu rozwiązał kontrakt z włoskim klubem za porozumieniem stron. I taki piłkarz, po dwóch kiepskich sezonach... dostał jeden z najwyższych kontraktów w Leganes.

Dziennik "AS" zwraca uwagę, na to, że był to "dziwaczny transfer" i działacze Leganes mieli więcej powodów, żeby zapaliła im się czerwona lampka. Podpisanie umowy z zawodnikiem zostało ogłoszone już po zakończeniu okienka transferowego. Hiszpański klub chciał mieć jednak trzech napastników w składzie. Wtedy Parzyszka nazywano "nieznanym napastnikiem", a media zwracały uwagę, że jego transfer był niespodzianką nawet w Polsce, gdzie kolejne kluby Ekstraklasy stwierdzały, że prezentuje on odpowiedniego poziomu.

Fatalny sezon, ale trenował perfekcyjnie

Ocena transferu Polaka pozostaje jednoznacznie negatywna. Parzyszek zagrał łącznie nieco ponad 300 minut i nie strzelił żadnej bramki - raz trafił do siatki, ale gol został anulowany. Regularnie przesiadywał za to na ławce rezerwowych. Hiszpanie chwalą go jedynie za podejście do treningów - zachowanie Parzyszka miało być "perfekcyjne od początku do końca".

Piłkarz chciał pozostać w zespole do końca trwającego jeszcze rok kontraktu. Leganes już zimą chciało się go pozbyć, ale wtedy zawodnik również odmówił. Rozwiązanie umowy z Parzyszkiem pozwoli klubowi na większą swobodę na rynku transferowym. Miniony sezon Leganes zakończyło na 14. miejscu w tabeli. Najlepszy strzelec hiszpańskiej drużyny zdobył tylko dziewięć goli.