Oficjalnie. Real Madryt potwierdził transfer. To on ma zastąpić Benzemę

Na ten ruch zanosiło się już od dłuższego czasu, a rozmowy zaczęły być jeszcze bardziej intensywne, gdy z La Liga został zdegradowany Espanyol, czyli dotychczasowy pracodawca Joselu. Napastnik w zeszłym sezonie w barwach katalońskiej ekipy zdobył 16 bramek.

33-latek wypożyczony na sezon z opcją wykupu. Wraca do Realu po ponad dekadzie

Jak czytamy w oficjalnym komunikacie Realu, 33-latek został wypożyczony do końca sezonu z opcją wykupu. Według hiszpańskiej prasy koszt tego ruchu to pół miliona euro. Cała kampania marketingowa związana z tym transferem odbywa się pod hasłem #JoseluIsBack, gdyż napastnik w wieku 20 lat trafił do rezerw Realu. Nie zdołał się jednak przebić do pierwszej drużyny, w której zagrał tylko sześć minut, ale to mu wystarczyło, aby zdobyć bramkę w konfrontacji z Almerią na koniec sezonu 2010/2011. Później grał w Niemczech oraz Anglii, aż wrócił do La Liga, w której regularnie od czterech lat strzela dwucyfrową liczbę goli.

33-latek, mierzący ponad 190 centymetrów wzrostu, w marcu tego roku zadebiutował w reprezentacji Hiszpanii. Zrobił to z przytupem, gdyż w czterech pierwszych meczach zdobył trzy bramki. Co ciekawe, trafiał tylko, jak był rezerwowych. Strzelając dwa gole Norwegii, na boisku spędził dziewięć minut. Sześć, gdy pokonywał bramkarza Włoch w półfinale Ligi Narodów.

To już czwarty transfer Realu Madryt w letnim oknie transferowym. Wcześniej na Santiago Bernabeu trafili Jude Bellingham, Fran Garcia oraz Brahim Diaz, który wrócił z wypożyczenia z AC Milan.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że Joselu będzie jedynym transferem dziewiątki, mimo że szeregi "Królewskich" opuścił Karim Benzema. Florentino Perez nie ma przekonania do wydawania ponad 100 milionów euro na Harry'ego Kane'a i być może poczeka na Kyliana Mbappe, który za rok mógłby podpisać kontrakt jako wolny zawodnik. Aby wypełnić lukę po Francuzie, na pozycję środkowego napastnika przemianowany może zostać Rodrygo.