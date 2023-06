W hiszpańskich mediach wrze. Przyłapali Laportę i Guardiolę [WIDEO]

Prezes FC Barcelony, Joan Laporta, bardzo często i chętnie lubi spotykać się z innymi prominentnymi osobami ze świata futbolu. W ostatnim czasie widział się, chociażby z Jorge Messim, z którym rozmawiał o przyszłości Leo Messiego. Jak dobrze wiemy, ostatecznie Argentyńczyk nie wrócił do Barcelony, a wylądował w Interze Miami.

REKLAMA

Zobacz wideo Sławomir Peszko ujawnia, dlaczego zakończył karierę. "Ciężko mi dojść do siebie"

Kibice Barcelony wybrali transfer sezonu. I to nie jest Lewandowski

Pep Guardiola i Joan Laporta świętowali sukcesy Manchesteru City i FC Barcelony

Minionej nocy prezes FC Barcelony widział się z trenerem Manchesteru City, Pepem Guardiolą. Obaj panowie dobrze się znają i lubią, co nie może dziwić, ponieważ to Laporta postawił na Guardiolę w 2008 roku. Rok później Barcelona wygrała potrójną koronę, a kataloński szkoleniowiec zapisał się złotymi zgłoskami w historii klubu.

Chociaż co jakiś czas pojawiają się różne doniesienia o powrocie Guardioli do rodzimej drużyny, to trudno sobie wyobrazić, żeby do tego doszło w najbliższym czasie. Jijantes FC poinformowało, że obaj panowie w jednej z restauracji w Barcelonie świętowali sukcesy, jakie odnieśli w minionym sezonie. A mieli co świętować - FC Barcelona zakończyła sezon z mistrzostwem i Superpucharem Hiszpanii, a z kolei Guardiola skompletował drugą w karierze potrójną koronę. Prowadzony przez niego Manchester City sięgnął po mistrzostwo i puchar Anglii oraz upragnioną, pierwszą w historii klubu Ligę Mistrzów.

Na poniższym nagraniu można zobaczyć, jak Laporta z Guardiolą rozmawiają, a prezes FC Barcelony próbuje nawet przytulić trenera mistrzów Anglii.

Więcej takich informacji znajdziesz na Gazeta.pl

Zaskakująca decyzja władz Realu Madryt. Wszystko dla Kyliana Mbappe

Z kolei dziennik "Mundo Deportivo" dodał, że poza świętowaniem sukcesów, Laporta z Guardiolą rozmawiali o transferach. Chodzi o Ilkaya Guendogana, który za darmo może dołączyć do FC Barceloną oraz o Joao Cancelo. Niemiec ciągle nie zdecydował, gdzie będzie grał od kolejnego sezonu, a Portugalczyk nie znajduje się w planach Manchesteru City na kolejny sezon i mógłby trafić do Barcelony, aby wzmocnić pozycję prawego obrońcy.