Media: Gwiazdor wygadał się kolegom. Dwa kluby mogą go sprzątnąć Barcelonie sprzed nosa

Ilkay Gundogan z początkiem lipca zostanie prawdopodobnie tzw. wolnym agentem. Do niedawna wszystko wskazywało na to, że po wygaśnięciu kontraktu z Manchesterem City 32-latek zostanie piłkarzem FC Barcelony. "Mundo Deportivo" zapowiadało nawet, że Katalończycy ogłoszą transfer zaraz po finale Ligi Mistrzów, który odbył się nieco ponad tydzień temu. Oczywiście nic takiego się nie wydarzyło. Z ujawnionej w niedzielę przez kataloński "Sport" rozmowy Gundogana z kolegami z drużyny wynika, że po prostu nie miało prawa.

REKLAMA

Zobacz wideo Bereszyński: Wiedzieliśmy, że ten mecz może tak wyglądać

Szokujące wyznanie Gundogana. "Chcę przejść do Barcelony, ale..."

Zdaniem "Sportu", kiedy piłkarze Manchesteru City we wspólnym gronie świętowali zdobyty tytuł, zapytali Gundogana o jego przyszłość. Pomocnik zdobył się na szczerą odpowiedź, a jej treść wyciekła do mediów. - Chcę przejść do Barcelony, ale nie otrzymałem jeszcze żadnej oferty - miał powiedzieć kapitan Manchesteru City na zamkniętej imprezie.

Supergwiazda odcina się od PSG. Stanowcza deklaracja

Jeżeli to prawda, to bierność FC Barcelony jest wręcz szokująca. Tym bardziej że mistrzowie Hiszpanii zaprzepaścili już jeden wielki transfer, przegrywając walkę o Lionela Messiego z Interem Miami. Teoretycznie więc pieniądze na kontrakt dla Gundogana powinny się znaleźć, a po odejściu Sergio Busquetsa środkowy pomocnik musi być dla klubu priorytetem.

Abramowicz wykiwał wszystkich. Cios w Ukrainę

Gdzie zagra Gundogan w przyszłym sezonie? Wskazał dwa kierunki

Wygląda na to, że sam zainteresowany powoli zaczyna godzić się z tym, że mimo najszczerszych chęci, do FC Barcelony nie dołączy. - Chcę przejść do Barcelony… ale myślę, że zostanę z Pepem lub odejdę do Al-Hilal - miał doprecyzować Gundogan.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl.

Pozostanie w Manchesterze z Pepem Guardiolą nadal wchodzi w grę. Mistrzowie Anglii wciąż są chętni, by umowę przedłużyć. Wszystko zależy od decyzji samego piłkarza. Kierunek arabski również był wymieniany w ostatnim czasie w mediach. Z pewnością byłby on dla Niemca dużo bezpieczniejszą opcją z uwagi na wciąż kiepską kondycję finansową FC Barcelony i nieporównywalnie lepszą zespołów z Arabii Saudyjskiej. Wątpliwości budzi jednak poziom tamtejszej ligi.