Niewiarygodny zwrot. Pogardził milionami z Arabii Saudyjskiej. Wielki powrót Ramosa?!

Sergio Ramos po wygraniu wszystkiego z Realem Madryt w 2021 roku zdecydował się na przenosiny do Paris Saint-Germain. W pierwszym sezonie Hiszpan musiał zmagać się z kontuzją, ale w zakończonych niedawno rozgrywkach prezentował wysoką formę. Rozegrał łącznie 45 meczów, zdobył cztery gole i zaliczył asystę. Postanowił jednak nie zostawać w Paryżu na dłużej i już 30 czerwca będzie wolnym zawodnikiem. Chce wrócić do Hiszpanii.

Sergio Ramos wróci do Hiszpanii? Zaoferował się poprzedniemu klubowi

"Mundo Deportivo" informuje, że Sergio Ramos nie ma zamiaru korzystać z ofert kontraktowych z Arabii Saudyjskiej oraz USA i planuje wrócić do Hiszpanii. Obrońca miał skontaktować się ze swoim bratem i przyjacielem Jesusem Navasem, by zaoferowali jego usługi Sevilli. To właśnie tam 37-letni Ramos chciałby zakończyć karierę.

Sevilla jest klubem, w którym późniejszy mistrz świata przechodził szczeble juniorskie i debiutował w LaLiga. Rozegrał w jej barwach 45 meczów i w 2005 roku przeniósł się do Realu Madryt. Z tego powodu często spotykał się z wyzwiskami ze strony kibiców ekipy z Andaluzji. Wielokrotnie skarżył się na to po meczach na Estadio Ramon Sanchez Pizjuan, ale najwyraźniej teraz nie ma to dla niego znaczenia.

Ramos chciałby być częścią składu Sevilli na kolejny sezon, który mógłby być ostatnim w jego karierze. Zadeklarował również, że jest gotowy, by znacznie obniżyć pensję. Ewentualny transfer nie jest jednak taki prosty do zrealizowania. Władze klubu z Sewilli mają być zadowolone z kształtu defensywy i postawy środkowych obrońców. Ponadto nadal nie zatrudniły dyrektora sportowego po odejściu Monchiego i tę sprawę traktują priorytetowo.

Doświadczenie Sergio Ramosa mogłoby przydać się Sevilli przede wszystkim w przyszłorocznej edycji Ligi Mistrzów. Hiszpan wygrywał elitarne rozgrywki cztery razy, trzykrotnie będąc kapitanem Realu Madryt. Ponadto w samej LaLiga rozegrał już 508 meczów i jest na dziesiątym miejscu wśród piłkarzy z największą liczbą występów w historii hiszpańskiej ligi.