Lewandowski powiedział za dużo? Podsycił plotki. Szybko uciął temat

W ostatnim czasie wiele mówi się o tym, że FC Barcelona pozyska nowego pomocnika. Jednym z piłkarzy łączonych z przejściem do ekipy z Katalonii jest Joshua Kimmich z Bayernu Monachium. "Mundo Deportivo" podało, że zawodnik zamierza opuścić klub i chce wymusić odejście do drużyny prowadzonej przez Xaviego.

Robert Lewandowski zabrał głos po meczu. Zaczął mówić o możliwym transferze Kimmicha

W piątek Kimmich zagrał w meczu reprezentacji Niemiec z Polską. Po jego zakończeniu Robert Lewandowski udzielił wypowiedzi, w której poruszył temat potencjalnego transferu zawodnika do FC Barcelony. - Wszyscy znają cechy Joshuy Kimmicha. Taki zawodnik to marzenie każdego trenera, to żadna tajemnica. FC Barcelona zawsze szuka najlepszych opcji. Ale nie chcę teraz nic więcej mówić, bo chcę w spokoju wyjechać na wakacje - krótko stwierdził kapitan reprezentacji Polski w rozmowie z dziennikarzem Patrickiem Bergerem.

Kimmich może nie być jedynym Niemcem, który trafi tego lata do FC Barcelony. Od pewnego czasu media podają, że do klubu ma przenieść się również Ilkay Gundogan. Zdaniem hiszpańskiego "Sportu" jego transfer to tylko kwestia czasu, a kluczową rolę w negocjacjach odegrał Xavi.

W piątkowym meczu reprezentacja Polski pokonała Niemców 1:0. Zwycięską bramkę w pierwszej połowie zdobył Jakub Kiwior. Niemcy starali się wyrównać, ale żaden z ich ataków nie przyniósł oczekiwanych skutków, ponieważ między słupkami świetnie spisywał się Wojciech Szczęsny. - Pasuje nam ten przeciwnik na tym stadionie. Bilans to dwa mecze wygrane, zero bramek straconych, z nie najgorszym rywalem. Chętnie bym się jutro obudził i jeszcze raz sobie zagrał z Niemcami na Narodowym - żartował bramkarz po meczu.

Teraz reprezentację Polski czeka spotkanie z Mołdawią w eliminacjach do mistrzostw Europy 2024. Odbędzie się ono we wtorek o 20:45. Tego samego dnia Niemcy zagrają towarzysko z Kolumbią