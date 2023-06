Nie mają szans tego spłacić. Desperacki ruch Laporty

Od dłuższego czasu wiadomo, że FC Barcelona zmaga się z poważnymi problemami finansowymi. W minionym sezonie media wielokrotnie informowały, że klub musiał uruchamiać specjalne dźwignie, aby móc zarejestrować piłkarzy. Pomimo sięgnięcia po mistrzostwo, kłopoty nie zostały rozwiązane. Klub wciąż szuka źródeł przychodów i w tym celu ma między innymi udostępnić sponsorom miejsce na spodenkach, w nietypowym miejscu.

REKLAMA

Zobacz wideo Marciniak sędziował w IV lidze. "Bałem się, że swoją osobowością zabije ten mecz"

Joan Laporta odwiedził Arabię Saudyjską. Szalony plan prezesa FC Barcelony

Na tym jednak działacze klubu nie zamierzają się zatrzymywać. Joan Laporta doskonale zdaje sobie sprawę, w jak złej kondycji finansowej znajduje się klub i w tym celu ma podjąć zaskakujące decyzje. Zdaniem dziennikarza Jose Alvareza prezes FC Barcelony planuje sprzedaż 49% udziałów w klubie. W związku z tym udał się do Arabii Saudyjskiej i Kataru, gdzie szukał potencjalnych nabywców.

Arka Gdynia pożegnała trenera. Ma już nowego kandydata. Ostatnio miał dużą wpadkę

Więcej tego rodzaju treści znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

- Klub bada opcję modelu własności mieszanej. 51% lub więcej nadal będzie należeć do socios, a reszta do prywatnego inwestora. Laporta prowadzi negocjacje z kilkoma inwestorami - powiedział Alvarez w programie "El Chiringuito". I dodał, że w tej sprawie wszystko zależy od tego, jaką decyzję podejmą socios. W przypadku pozytywnego zakończenia negocjacji, socios nadal będą posiadać większość udziałów w klubie i co za tym idzie, to oni będą mieć ostatnie słowo we wszystkich kwestiach.

Borek nie ma wątpliwości przed meczem Polska - Niemcy. "Nie dorastają do pięt"

Ogromny dług FC Barcelony

W związku z zadłużeniem FC Barcelona nie mogła przeprowadzić transferu Leo Messiego, który ostatecznie trafił do Interu Miami. Ekonomista Jaume Llopis w rozmowie z dziennikiem "Marca" wyjawił, że dług wynosi aż trzy miliardy euro i przez to klub wpadnie w spore tarapaty. - Nie da się go spłacić, trzeba będzie go zrefinansować - ocenił.

Problemy finansowe nie stoją jednak na przeszkodzie w przeprowadzaniu mniejszych transferów. Wiele wskazuje na to, że FC Barcelona ściągnie Ilkaya Gundogana. Ponadto niedawno do klubu trafił utalentowany Mikayil Faye.