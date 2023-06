Oficjalnie. Oto nowe koszulki FC Barcelony. Lewandowski w roli głównej [WIDEO]

Zakończył się sezon, więc teraz kibice mogą wyczekiwać transferów w ulubionych klubach oraz prezentacji nowych koszulek na kolejne rozgrywki. Nie inaczej jest w przypadku Barcelony, która w czwartek oficjalnie zaprezentowała domowe stroje, w których będzie grała w sezonie 2023/2024. Tym samym potwierdziły się przecieki dotyczące wyglądu koszulki, które pojawiły się przed kilkoma dniami.

FC Barcelona w prezentacji nowej koszulki nawiązuje do żeńskiej drużyny klubu

W 44-sekundowym klipie nowe koszulki zaprezentowali zawodnicy męskiej i żeńskiej drużyny FC Barcelony. Jedną z głównych postaci w tym nagraniu jest oczywiście Robert Lewandowski, będący jedną z największych gwiazd klubu.

W trakcie nagrania przewija się symbol rombu, który jest widoczny także na herbie klubu umieszczonym na koszulkach. Jak wyjaśnia oficjalna strona klubu, nawiązuje on do pierwszej kobiecej drużyny, która rozegrała mecz na Camp Nou w 1971 roku. "To przykład pionierskiego ducha Barcelony, która zawsze przyjmuje główną rolę zarówno w sporcie, jak i społeczeństwie, związaną z ciągłymi sukcesami" - czytamy. Dalej FC Barcelona przypomina, że w 2002 roku powstała oficjalna żeńska drużyna, która ma na koncie m.in. dwie wygrane w Lidze Mistrzyń.

Główne hasło marketingowe również odnosi się do tego symbolu i brzmi: "Na miejscu, żeby przewodzić". Całe nagranie sfilmowano jeszcze przed remontem Camp Nou z udziałem lokalnych artystów związanych z Barceloną, którymi są Bad Gyal, Leiti, Julieta, Mushkaa i La Manso.

Ile trzeba zapłacić za nową koszulkę FC Barcelony z nazwiskiem Roberta Lewandowskiego?

Koszulki są już w sprzedaży. Na oficjalnej stronie Nike czysta koszulka, bez nazwiska, kosztuje 399,99 zł. Jednak jeśli ktoś chce sobie sprawić koszulkę np. z nazwiskiem Roberta Lewandowskiego, to musi liczyć się z wydatkiem 477,99 zł.