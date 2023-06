FC Barcelona szuka pieniędzy, gdzie tylko się da. Tam wcisną logo sponsora

FC Barcelona boryka się z problemami finansowymi nie od dziś. Klub miesiącami toczył boje z La Liga, żeby w ogóle móc najbliższym oknie transferowym zrobić jakiekolwiek zakupy. Po odejściu Sergio Busquetsa i Jordiego Alby wzmocnienia stały się już koniecznością, a przecież przydałoby się także nowe wsparcie Roberta Lewandowskiego w ataku. Na to wszystko potrzeba jednak pieniędzy, więc klub musi uciekać się do nietypowych rozwiązań.

FC Barcelona już dobija targu. Lewandowski i jego koledzy będą mieli sponsora na... tyłkach

Katalończykom z trudem przychodzi szukanie oszczędności, więc postanowili zwiększyć przychody. Pomóc w tym mają nowi sponsorzy. W tym roku klub podpisał już umowę z Philipsem, którego logo znajdzie się na rękawku. Na tym jednak nie koniec. FC Barcelona udostępni też swoje... spodenki.

Pomysł nie jest nowy, bo pogłoski na ten temat pojawiły się już w lutym. Teraz jednak przechodzi do fazy realizacji. Jak ujawnił Xavi Campos w programie "Tot Costa" na antenie Catalunya Radio, FC Barcelona już znalazła chętnego, który z takiej formy reklamy chciałby skorzystać. Władze klubu prowadzą rozmowy z pewną firmą (nazwy ani branży nie ujawniono) i są już na zaawansowanym etapie. Optymistyczny scenariusz zakłada, że obie strony dogadają się jeszcze przed 30 czerwca, kiedy to FC Barcelona zamyka rok finansowy. Jeśli tak się stanie, nowy sponsor pojawi się na spodenkach już w pierwszych meczach nowego sezonu. Logotyp miałby zostać umieszczony z tyłu spodenek.

Dla FC Barcelony tego typu rozwiązanie to nie lada rewolucja. Drużyna dopiero od 15 lat posiada logo sponsora na koszulkach, spodenki zaś do tej pory były niezagospodarowane. W Hiszpanii mało kto decyduje się na taki krok, choć FC Barcelona nie będzie pierwsza. Wcześniej robiły to Mallorca i Espanyol. Dla niektórych niesmak może budzić fakt, że reklama znajdzie się na pośladkach piłkarzy, ale czego nie robi się dla 8 mln euro rocznie, bo mniej-więcej taka kwota wchodzi w grę.