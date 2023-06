Real już kombinuje, jak sprowadzić Mbappe. Chcą włączyć w transfer jedną ze swoich gwiazd

W miniony poniedziałek "L'Equipe" poinformowało, że Kylian Mbappe podjął zaskakującą decyzję na temat dalszej kariery. Francuz miał zakomunikować Paris Saint-Germain, że nie skorzysta z opcji przedłużenia kontraktu o kolejne 12 miesięcy, co oznacza, że 1 lipca 2024 roku stanie się wolnym zawodnikiem i odejdzie z klubu za darmo. Do takiej sytuacji nie zamierzają dopuścić paryżanie i planują wystawić go na listę transferową już tego lata. Zdaniem dziennikarzy ESPN, PSG zgodzi się na sprzedaż za około 150 mln euro, co wydaje się ceną promocyjną. Niewykluczone, że z takiej okazji skorzysta sam Real Madryt.

Real Madryt ma plan na pozyskanie Mbappe. Może włączyć do transakcji Tchouameniego

Mbappe był bliski przenosin na Santiago Bernabeu już latem 2022 roku - wówczas zdecydował się na pozostanie we Francji. Teraz znów media spekulują o możliwości dołączenia napastnika do Realu. Sam piłkarz miał rzekomo kontaktować się z Florentino Perezem i przepraszać za zeszłoroczną "zdradę". Szybko doniesieniom zaprzeczył Mbappe. Real też miał stwierdzić, że rozważy ściągnięcie Francuza, ale dopiero w kolejnym oknie transferowym - wszystko przez transfer Jude'a Bellinghama, na który Hiszpanie wydali przeszło 100 mln euro.

Teraz nowe informacje w sprawie przekazał "The Telegraph". Dziennikarze donieśli, że Perez jednak rozważa pozyskanie Mbappe w najbliższym czasie. Co więcej, ma też plan jak obniżyć cenę za Francuza. "Możliwe, że Real zaoferuje gotówkę oraz pomocnika Aureliena Tchouameniego, którego PSG chciało pozyskać w zeszłym roku. Tym samym kolega z reprezentacji Mbappe mógłby obniżyć cenę transferu" - czytamy.

Tchouameni nie ma za sobą najlepszego sezonu. Choć wystąpił w 50 spotkaniach, zaliczając cztery asysty, to często trapiły go kontuzje. Dodatkowo ściągnięcie Bellinghama może obniżyć jego notowania w drużynie. 23-latek dołączył do ekipy z Madrytu w lipcu 2022 roku - wówczas Real zapłacił za niego Bordeaux 80 mln euro plus bonusy.

Napięta atmosfera w PSG

Zdaniem dziennikarzy "The Telegraph" letni transfer Mbappe do wicemistrzów Hiszpanii jest tym bardziej prawdopodobny, że w ostatnich dniach dochodzi do coraz większych spięć na linii napastnik - PSG. Francuz miał wydać oświadczenie, w którym przyznał, że władze paryżan nie kontaktowały się z nim w sprawie przedłużenia współpracy. Tym słowom natychmiast zaprzeczył rzecznik klubu. "Zdecydowanie nieprawdziwe jest stwierdzenie, że zespół Mbappe nie był zaangażowany w dyskusje na temat odnowienia kontraktu" - powiedział działacz.