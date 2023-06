Z Realu do Arabii Saudyjskiej. Dwukrotny triumfator LM może zagrać z Krychowiakiem

Arabia Saudyjska kusi coraz większą liczbę piłkarzy i trenerów z Europy. Już do ligi saudyjskiej dołączyli w ostatnim czasie m.in. Cristiano Ronaldo, czy Karim Benzema, a nie brakuje też polskich akcentów, jak przyjście Czesława Michniewicza do Ahba FC czy możliwe pozostanie Grzegorza Krychowiaka w Al-Shabab. To właśnie ten klub ma kusić byłego zawodnika Realu Madryt, Mariano Diaza.

Mariano Diaz może liczyć na zarobki na poziomie siedmiu milionów euro

Hiszpańska "Marca" poinformowała, że wychowanek "Królewskich" ma dwie oferty z ligi saudyjskiej - ze wspomnianego Al-Shabab oraz Al-Fateh, które zajęły odpowiednio czwarte i szóste miejsce w tabeli w sezonie 2022/2023. Dominikańczyk z racji przyjścia do Arabii Saudyjskiej z Realu Madryt od razu mógłby cieszyć się tam statusem gwiazdy.

Napastnik ma ponoć na stole oferty z kilku różnych klubów, ale to te z Bliskiego Wschodu mają być najbardziej kuszące pod względem finansowym. Zdaniem dziennika Mariano mógłby liczyć na zarobki na poziomie siedmiu milionów euro za rok gry. Dodatkowo miałby tam możliwość spokojnego odbudowania się piłkarsko po pięciu latach na ławce rezerwowych Realu Madryt.

A dlaczego Mariano Diaz stracił niemalże pięć lat, nie pokazując się na boisku? Napastnik po sezonie 16/17 przeniósł się do Olympique'u Lyon, w którym rozegrał dobry sezon. W 48 spotkaniach strzelił 21 bramek i zanotował sześć asyst. To sprawiło, że Real Madryt wykupił go z francuskiego klubu za 21,5 mln euro, żeby Mariano dorzucił trochę bramek po odejściu Cristiano Ronaldo ze stolicy Hiszpanii.

Ostatecznie przez pięć sezonów Mariano uzbierał 73 występy, w których strzelił siedem bramek i zanotował asystę. Chociaż sama liczba meczów może nie robić złego wrażenia, to jednak na to wszystko przez pięć lat gry składa się zaledwie 2053 minut na boisku.