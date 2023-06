Piłkarz Realu zdradza kulisy odejścia Benzemy. "Byliśmy zaskoczeni"

Real Madryt ma przed sobą dużo pracy w letnim oknie transferowym. Z klubu postanowił odejść Karim Benzema, Eden Hazard, Mariano Diaz i Marco Asensio. W Realu pojawił się już Brahim Diaz, Fran Garcia, a wkrótce powinniśmy się doczekać ogłoszenia Joselu z Espanyolu i Jude'a Bellinghama z Borussii Dortmund. Wiele wskazuje na to, że latem może być też sporo zamieszania w kontekście ewentualnego dołączenia Kyliana Mbappe. Z pewnością celem Realu jest znalezienie następcy Benzemy.

REKLAMA

Zobacz wideo Sławomir Peszko ujawnia, dlaczego zakończył karierę. "Ciężko mi dojść do siebie"

Benzema nie powiedział kolegom o odejściu. "Informacja pojawiła się nagle"

Szerzej o odejściu Karima Benzemy z Realu Madryt wypowiedział się Nacho. Hiszpan przyznał w wywiadzie dla El Chiringuito, że zespół był zaskoczony odejściem Francuza. - Ta informacja pojawiła się nagle, więc byliśmy zaskoczeni. Osobiście Karim nam nic nie powiedział, ale w takim wieku otrzymał taką szansę, co jest niesamowite. My jako koledzy z drużyny życzymy mu szczęścia, bo na to zasługuje. Odeszło od nas wiele goli (45 - tyle goli w sezonie 22/23 strzelali piłkarze odchodzący z Realu) - powiedział.

Benzema związał się z Al-Ittihad umową ważną do czerwca 2026 roku i zarobi 216 mln dolarów za sezon. Na pierwszej konferencji napastnik wyjaśnił, dlaczego odszedł z Realu Madryt po 14 latach. - W Europie zdobyłem wiele tytułów. Teraz z ogromną chęcią zainwestuję swoje doświadczenie w tym klubie, który już jest duży, wciąż rośnie w siłę i nadal zyskuje na popularności. Dlaczego wybrałem Arabię? Cóż, jestem muzułmaninem, a to kraj muzułmański. Zawsze chciałem tu pomieszkać - stwierdził Francuz.

Karim Benzema trafił do Realu Madryt latem 2009 roku za 35 mln euro z Olympique Lyon. W tym czasie zagrał blisko 650 meczów we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 354 gole i zanotował 165 asyst. Dodatkowo zdobył aż 25 trofeów, w tym pięć pucharów Ligi Mistrzów, cztery mistrzostwa Hiszpanii czy pięć Klubowych Mistrzostw Świata.