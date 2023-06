Luka Modrić unikał pytań o swoją przyszłość. "Nie chciałbym się powtarzać"

Real Madryt będzie miał przed sobą aktywne letnie okno transferowe. Z drużyną pożegnał się już Karim Benzema (wybrał lukratywną ofertę Al-Ittihad), Marco Asensio (wkrótce dołączy do PSG), Eden Hazard i Mariano Diaz. Klub zdołał dojść do porozumienia z Nacho ws. nowego kontraktu, zakontraktował Frana Garcię z Rayo Vallecano, przywrócił Brahima Diaza z wypożyczenia do Milanu, a także sfinalizował transfer Jude'a Bellinghama z Borussii Dortmund. Wciąż jednak nie wiadomo, jaka będzie przyszłość jednej z gwiazd Realu, czyli Luki Modricia. Jego umowa wygasa z końcem czerwca.

Modrić zostanie w Realu Madryt? Miał odrzucić sporą ofertę z Arabii Saudyjskiej

Przez ostatnie tygodnie w mediach pojawiały się informacje, że Modrić mógłby odejść z Realu Madryt i przyjąć ofertę z Arabii Saudyjskiej, dzięki której zarobiłby 50 mln euro za dwa sezony. Portal relevo.com podawał 5 czerwca, że Modrić odrzucił tę propozycję i zostanie w Realu Madryt, godząc się obniżkę pensji - obecnie inkasuje 12,5 mln euro netto za sezon. Teraz dziennik "Marca" podaje, że Chorwat odrzucił 80-milionową ofertę za jeden sezon od Al-Ahli i chce zakończyć karierę piłkarską właśnie w Realu.

Dziennikarze starali się wyciągnąć jakieś wieści od Modricia w trakcie konferencji przed meczem Chorwacji z Holandią w Lidze Narodów. Pomocnik skupiał się wyłącznie na najbliższym spotkaniu kadry. - Mamy przed sobą ważny mecz i na nim się skupiamy. Nie chciałbym się powtarzać na temat mojej przyszłości w Realu, potem możemy o tym porozmawiać - powiedział. Bardziej zastanawiająca była jego wypowiedź, czy najbliższe mecze będą jego ostatnimi w kadrze. - Podjąłem decyzję, ale pogadamy o tym po Lidze Narodów - podsumował.

Jeśli Modrić zdecyduje się na przedłużenie umowy z Realem Madryt, to będzie jego dwunasty sezon w tych barwach. Do tej pory zagrał ponad 480 spotkań dla Realu, w których strzelił 37 goli i zanotował 77 asyst. Tu wygrał m.in. pięć pucharów Ligi Mistrzów, trzy mistrzostwa Hiszpanii czy pięć Klubowych Mistrzostw Świata. Warto dodać, że wcześniej Real Madryt przedłużył umowę o rok z innym doświadczonym pomocnikiem - Tonim Kroosem.