Media: Barcelona osiągnęła porozumienie w sprawie następcy Lewandowskiego. 18-letnia perła

FC Barcelona od dłuższego czasu pracowała nad sprowadzeniem Vitora Roque. 18-letni napastnik Athletico Paranaense jest uważany za jednego z najbardziej utalentowanych napastników na świecie i wydaje się, że jest o krok od dołączenia do katalońskiego klubu. Barcelona reguluje kwestie finansowe, co w połączeniu z brakiem przyjścia Leo Messiego może pozwolić klubowi dokonywać transferów.

Vitor Roque o krok od FC Barcelony. Ma odciążyć Roberta Lewandowskiego

Dziennik "AS" we wtorkowe popołudnie poinformował, że Deco - nowy dyrektor sportowy FC Barcelony - osiągnął porozumienie z zawodnikiem, który podpisze z klubem pięcioletni kontrakt. Wszystko zostanie oficjalnie ogłoszone, gdy tylko Barcelona zredukuje wynagrodzenia na płace zawodników, co stworzy miejsce do zarejestrowania Roque. Kwota transferu ma wynieść 40 milionów euro i zostanie ona spłacona w trzech ratach.

"AS" podkreślił, że Vitor Roque może w Barcelonie zastępować Roberta Lewandowskiego na pozycji środkowego napastnika, a w razie potrzeby wystąpić również na skrzydle. W zakończonym już sezonie polski zawodnik nie miał nominalnego zmiennika, więc tę lukę może wypełnić Brazylijczyk. "Jego przyjście do Barcelony jest uważane za kluczowe dla zdynamizowania gry w ataku" - czytamy.

Vitor Roque w barwach Athletico Paranaense rozegrał 61 spotkań, w których strzelił 17 bramek i zanotował osiem asyst. Dodatkowo jego transfer jest jednym z trzech priorytetów wskazanych przez Xaviego Hernandeza. Teraz działaczom klubu pozostają dwie inne pozycje do wzmocnienia - defensywnego pomocnika oraz ofensywnego pomocnika.