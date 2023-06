Mbappe ukorzył się przed Perezem. Tak mu zależy na transferze

Kylian Mbappe właśnie rozpoczyna kolejną transferową telenowelę. W niedzielę "L'Equipe" poinformował, że Francuz wysłał list do władz PSG, oznajmiając, że nie skorzysta z zapisanej w kontrakcie klauzuli, przedłużającej współpracę obu stron o rok. W związku z tym 24-latek zostanie wolnym agentem nie, jak się wszystkim wydawało w 2025, ale w już w 2024 roku. To znacząco zmienia jego obecną sytuację.

Kylian Mbappe dzwonił do Florentino Pereza. Znamienny gest

Decyzja Mbappe jest jasnym sygnałem, że piłkarz nie wiąże dalszej przyszłości z PSG. Dla klubu letnie okienko transferowe jest zatem jedną z ostatnich szans, by nie odszedł za darmo. Paryscy działacze doskonale zdają sobie z tego sprawę. Zdaniem "The Athletic" w poniedziałek zirytowany prezes mistrzów Francji Naser Al-Khelaifi wykonał telefon alarmowy do matki Mbappe, Fayzy Lamari. Chciał się upewnić, czy Mbappe naprawdę poważnie myśli o odejściu, czy też najzwyczajniej w świecie blefuje, żeby podnieść swoją pozycję negocjacyjną przed rozmowami o kolejnej umowie.

Z informacji "The Athletic" wynika, że Al-Khelaifi zupełnie wyklucza możliwość oddania Mbappe za darmo. Jeśli nie będzie szans na przedłużenie kontraktu, po prostu sprzeda go temu, kto da więcej. Na brak zainteresowania nie musi narzekać. Mbappe chętnie w swoich szeregach widziałyby kluby z Premier League oraz rzecz jasna Real Madryt.

Gwiazdor reprezentacji Francji do ekipy ze stolicy Hiszpanii miał trafić już rok temu, ale ostatecznie został na Parc des Princes. Już teraz zaczął sobie przygotowywać grunt pod nowe negocjacje z prezesem Florentino Perezem. Gazeta donosi, że piłkarz już się z nim skontaktował i nawet przeprosił za zeszłoroczną "zdradę". Po odejściu Karima Benzemy Real z pewnością potrzebuje napastnika, ale Perez miał stwierdzić, że co prawda chciałby ściągnąć Mbappe, ale jeszcze nie w tym okienku. Wszystko przez olbrzymi wydatek ponad 100 mln euro na Jude'a Bellinghama. Na razie koncentruje się więc na pozyskaniu Harry'ego Kane'a lub Lautaro Martineza.

Mbappe w sezonie 2022/2023 zagrał w 43 spotkaniach. Zdobył 41 bramek i miał 10 asyst.