Hiszpański dziennikarz odpalił bombę. Oskarżył Real o wielkie oszustwo. "Jest taśma"

Hiszpania od kilku miesięcy żyje "aferą Negreiry", dotyczącą kontaktów pomiędzy FC Barceloną a Jose Marią Enriquezem Negreirą, byłym wiceprezesem Komitetu Technicznego Arbitrów, który w latach 2001-2018 miał otrzymać od klubu 7,3 miliona euro. Sprawa jest badana przez prokuraturę, która ustala, czy nie miało to przełożenia na wyniki spotkań.

Hiszpański dziennikarz zarzucił Realowi Madryt sprzedaż meczu

Jako że temat ustawiania meczów stał się w Hiszpanii nośny, to pojawiają się różne wypowiedzi na ten temat. Tym razem głos zabrał dziennikarz Jose Maria Garcia. Zarzucił on, że za kadencji prezesa Lorenzo Sanza (1995–2000) w Realu Madryt miało dojść do sprzedania meczu. - W sejfie jest duża, ogromna taśma z całym filmem z meczu na Santiago Bernabeu, który został sprzedany - powiedział, cytowany przez kataloński "Sport".

Dziennikarz wskazał osoby, które miały nadzorować rzekomą operację. - Tymi, którzy przynieśli i zabrali pieniądze, byli synowie ówczesnego prezesa. Działo się to podczas meczu Castilii (drugi zespół Realu - red) - dodał. Według Garcii mógł być w to zamieszany Fernando Saez, obecnie zatrudniony w hiszpańskiej federacji piłkarskiej (RFEF).

Garcia pracuje w dziennikarstwie od ponad 30 lat. "Sport" zaznaczył, że w Hiszpanii nadal go cenią, ale od pewnego czasu jest trochę na uboczu. Nie jest również tajemnicą, że ma fatalne relacje z Florentino Perezem, obecnym szefem Realu.

Za rządów Lorenzo Sanza Real Madryt raz zdobył mistrzostwo kraju, Superpuchar Hiszpanii oraz Puchar Interkontynentalny (odpowiednik dzisiejszych Klubowych Mistrzostw Świata). Ponadto dwukrotnie triumfował w Lidze Mistrzów.