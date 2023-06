Ancelotti idzie na wojnę z byłym klubem. Pozwał ich do sądu

Carlo Ancelotti przyszedł do Evertonu pod koniec grudnia 2019 roku, kilkanaście dni po zwolnieniu z Napoli. W Anglii wiodło mu się dosyć przeciętnie, pierwszy sezon zakończył na 12., a drugi na 10. miejscu w Premier League i odszedł do Realu Madryt. Z Anglikami nadal łączą go niedokończone sprawy.

REKLAMA

Zobacz wideo Lukas Podolski ujawnia: Już nikt mi tego nie zabierze

Carlo Ancelotti złożył pozew przeciwko Evertonowi

W piątek 9 czerwca prawnicy włoskiego trenera złożyli pozew przeciwko Evertonowi w związku z "ogólnymi umowami i porozumieniami komercyjnymi". Będzie go rozpatrywał londyński sąd zajmujący się sprawami gospodarczymi. Na razie nie ujawniono kolejnych informacji, żadna ze stron nie skomentowała doniesień mediów.

Saudyjczycy się nie zatrzymują. Czas na trenerów. Chcą ściągnąć legendę

Dziennik "Daily Mail" dowiedział się, że Ancelotti spierał się z klubem w kwestii podatkowej, związanej z premią w wysokości 2 milionów funtów, która została mu wypłacona w czasach pracy na Goodison Park. Być może właśnie to jest powodem złożenia pozwu.

Piętrzą się problemy Evertonu

Sprawa ta jest kolejnym kłopotem dla Evertonu. W minionym sezonie ledwo co utrzymał się on w Premier League, zajmując 17., czyli ostatnie bezpieczne miejsce w tabeli. W dodatku niebawem może być zmuszony sprzedać kilku ważnych piłkarzy, gdyż ma problemy finansowe.

Więcej podobnych treści sportowych znajdziesz na stronie głównej Gazeta.pl

Pierwszy cios dla Santosa. Kadrowicz opuszcza zgrupowanie

Farhad Moshiri, posiadający 94 procent udziałów, szuka dodatkowych inwestorów. Według brytyjskich mediów prowadzi rozmowy z nowojorskim MSP Sports Capital w sprawie sprzedaży mniejszościowego pakietu akcji, co pozwoliłoby dokapitalizować klub. To tym bardziej istotne, że niedawno udało się uzyskać pokaźną pożyczkę na budowę nowego stadionu w doku Bramley-Moore.